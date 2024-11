BABYMETALが自身初となる中南米ツアー完遂、約18万人を動員

BABYMETALが10月20日(日)より、ブラジル・サンパウロ公演を皮切りに、アルゼンチン・ブエノスアイレス、コロンビア・ボゴタ、ペルー・リマ、チリ・サンディアゴをまわり、11月9日(土)(現地時間)にメキシコ・メキシコシティで開催のSlipknotのヘッドラインショーへスペシャルゲスト出演を果たし、自身初の中南米ツアーを完遂した。

【画像】BABYMETAL、中南米ツアーの様子(全15枚)

この中南米ツアーでは、ブラジル、アルゼンチン、チリで開催されたSlipknot主催のフェス「KNOTFEST」とそのSIDE SHOWへの出演を果たし、フェス出演が4公演、さらに、ブラジル、コロンビア、ペルーで初となるワンマンライブを3公演、そして、メキシコで開催のSlipknotのライブへのゲスト出演を含めて、全6カ国8公演を行い、約18万人を動員した。これまで、オフィシャルYouTubeチャンネルやTikTok、Instagramなどを中心に現地のファンから南米ツアーの開催を待ち望む声が多数寄せられていたが、待望のツアー開催が決定すると、ワンマンライブ3公演のチケットは即完売し、各地で熱烈な歓迎を受けた。

BABYMETALは、引き続き11月から12月にかけて、全18公演からなる全米ツアーを開催中だが、こちらもSOLD OUT公演が続出している。来年は2月と3月にオーストラリアのメルボルン、ブリスベン、シドニーで開催される「KNOTFEST AUSTRALIA」への出演、そして、5月からは自身初となる、UK&ヨーロッパでのアリーナツアー(全8カ国12公演)が決定している。5月30日に、UKで行われるツアーファイナルは、日本人グループとしては初となる、イギリスのTHE O2アリーナ(会場収容人数:約20000人)でのワンマンを開催する。

<ライブ情報>

️BABYMETAL LATIN AMERICA TOUR 2024

2024年10月20日(日)KNOTFEST SÃO PAULO, BRASIL 2024 ブラジル・サンパウロ / Allianz Parque

2024年10月21日(月)BABYMETAL WORLD TOUR 2024 Live in Brazil ブラジル・サンパウロ / AUDIO

2024年10月26日(土)KNOTFEST BUENOS AIRES, ARGENTINA 2024 アルゼンチン・ブエノスアイレス / PARQUE DE LA CIUDAD

2024年10月28日(月)BABYMETAL WORLD TOUR 2024 Live in Colombia コロンビア・ボゴタ / GRAN SALÓN CORFERIAS

2024年10月30日(水) BABYMETAL WORLD TOUR 2024 Live in Peru ペルー・リマ/ANFITEATRO PARQUE DE LA EXPOSICIÓN

2024年11月1日(金)SIDESHOW for "KNOTFEST SANTIAGO, CHILE 2024" チリ・サンティアゴ / BASEL VENUE

2024年11月2日(土)KNOTFEST SANTIAGO, CHILE 2024 チリ・サンチアゴ / PARQUE DEL ESTADIO NACIONAL

2024年11月9日(土)Slipknot's headline show メキシコ・メキシコシティ / Parque Bicentenario

BABYMETAL US TOUR 2024

2024年11月5日(火)オーランド、フロリダ州/Hard Rock Orlando

2024年11月6日(水)ハリウッド、フロリダ州/Hard Rock Hollywood

2024年11月12日(火)シャーロット、ノースカロライナ州/The Fillmore

2024年11月13日(水)ローリー、ノースカロライナ州/The Ritz

2024年11月15日(金)ワシントン D.C. /The Anthem

2024年11月16日(土)リッチモンド、バージニア州/The National

2024年11月18日(月)ニューヨーク、ニューヨーク州/Terminal 5

2024年11月19日(火)ニューヨーク、ニューヨーク州/Terminal 5

2024年11月21日(木)ベスレヘム、ペンシルベニア州/Wind Star Creek Event Center

2024年11月23日(土)シンシナティ、オハイオ州/Andrew J. Brady Music Center

2024年11月24日(日)マディソン、ウィスコンシン州/The Sylvee

2024年11月26日(火)インディアナポリス、インディアナ州/Egyptian Room

2024年11月27日(水)デモイン、アイオワ州/Vibrant

2024年11月29日(金)オクラホマ・シティ、オクラホマ州/Criterion Ballroom

2024年11月30日(土)アルバカーキ、ニューメキシコ州/Revel

2024年12月3日(火)アナハイム、カルフォルニア州/House of Blues

2024年12月4日(水)アナハイム、カルフォルニア州/House of Blues

2024年12月5日(木)アナハイム、カルフォルニア州/House of Blues

KNOTFEST AUSTRALIA

2025年2月28日(金)KNOTFEST AUSTRALIA MELBOURNE オーストラリア・メルボルン/FLEMINGTON RACECOURSE

2025年3月2日(日)KNOTFEST AUSTRALIA BRISBANE オーストラリア・ブリスベン/SHOWGROUNDS

2025年3月8日(土)KNOTFEST AUSTRALIA SYDNEY オーストラリア・シドニー/CENTENNIAL PARK

https://knotfest.com/pages/australia

BABYMETAL UK & EUROPE ARENA TOUR 2025

WITH SPECIAL GUESTS POPPY AND BAMBIE THUG

2025年5月10日(土)ベルギー・ブリュッセル/Forest National

2025年5月12日(月)ドイツ・ハンブルク/Barclays Arena

2025年5月13日(火)オランダ・アムステルダム/Ziggo Dome

2025年5月16日(金)ドイツ・フランクフルト/Jahrhunderthalle

2025年5月17日(土)ドイツ・ベルリン/Velodrom

2025年5月19日(月)ポーランド・クラクフ/Tauron Arena

2025年5月20日(火)ドイツ・ニュルンベルク/Arena, Nürenberger,

2025年5月22日(木)スイス・チューリッヒ/The Hall

2025年5月25日(日)スペイン・マドリッド/Vistalegre

2025年5月26日(月)スペイン・バルセロナ/Poble Espanyol

2025年5月28日(水)フランス・パリ/Zénith Paris, La Villette

2025年5月30日(金)イギリス・ロンドン/The O2 Arena

Artist pre-sale TODAY at 10:00am local time - get code at http://laylo.com/babymetal

General on-sale Friday at 10:00am local time

http://babymetal.com/tour

