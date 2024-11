「歌詞に励まされながらリハーサルをしていた思い出があります」井上和が“悲しいとき”に聴いていた“乃木坂46の楽曲”とは？

乃木坂46の井上和(いのうえ・なぎ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎月1週目の月曜~木曜 22:15頃~)。11月4日(月・振休)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられたメッセージを紹介。落ち込んだとき、悲しいときに聴く乃木坂46の楽曲をセレクトしました。<リスナーからのメッセージ>「僕はスポーツをやっていますが、最近はあまり調子が良くなくて、コーチに怒られて落ち込むことが多いです。そこで、なぎ先生が落ち込んだときや悲しいときに聴く曲があったら教えて欲しいです。できれば乃木坂46の楽曲でお願いします!」(京都府 18歳)井上: “悲しいときに聴く曲”かぁ……いっぱいありすぎて、何を流すかめっちゃ悩みました。乃木坂46加入前は「僕は僕を好きになる」をよく聴いていたり、あとは「悲しみの忘れ方」とか。乃木坂46は本当に良い曲がいっぱいあるんですよ。すごく悩むけど……今回は「いつかできるから今日できる」を選びたいなと思います。この曲は、ちょっと明るい曲調なんですけど心がじんとくるような楽曲だし、「最近あまり調子が良くなくて」ってリスナーくんがおっしゃっていたので、励ませるような曲を選ばせてもらいました。――ここで「いつかできるから今日できる」をオンエア♪井上:この曲は、個人的にも乃木坂46に入ってから思い出ができた曲でして。私たち(5期生)が加入したのが2022年なんですけど、2022年5月に日産スタジアムで「10th YEAR BIRTHDAY LIVE」をやらせていただいて、そのときに先輩方の後ろでこの曲を披露しました。当時は加入して2~3ヵ月しか経っていなくて、10曲満たないぐらいしか(ステージに)出ていなかったんですけど……それでも、ポジションも覚えられないし、日産スタジアムも大きいので、“できないんじゃないか?”“ステージに立てないんじゃないか?”ってすごくリハーサルのときから怖かったんです。でも「いつかできるから今日できる」を聴いて“今日はできるんだ! 頑張るんだ! 私はできるんだ!”って思いながらステージに立っていたし、この曲の歌詞に励まされながらリハーサルをしていた思い出があります。だから、そのときの私と同じように……って言ったらおこがましいかもしれないですけど、リスナーくんのことも励ますことができたらいいなと思って選びました!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/