新しい学校のリーダーズSUZUKA「不安やけど、楽しいこともいっぱいあるよ」上京して初めて一人暮らしをするリスナーにエール

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」(毎月第4週目 月曜~木曜22:15頃~放送)。3月27日(木)の放送では、春から始まる新生活に不安を抱える生徒(リスナー)の不安を吹き飛ばしていく「新学期デストロイ」の企画を実施。メンバーたちが、さまざまな“不安”の対処法を伝授しました。SUZUKA:上京して初めて一人暮らしするのが不安な生徒!全員:不安な生徒!MIZYU:初めての一人暮らしか、そりゃ不安ですよ。SUZUKA:いや、不安やけど、楽しいこともいっぱいあるよね。MIZYU:うん、いっぱいあると思う。RIN:「こんなに自由に時間って使えるの?」みたいな。SUZUKA:そうそう「24時間って私のもの?」みたいな。そういうね、考え方もあるよね。KANON:うん、不安になる必要がないじゃないんですか?MIZYU:じゃあ、楽しく迎え入れて、いつの間にか1個1個な具体的な不安が生まれたときに、1個1個デストロイしていけば良いのか。KANON:じゃあ行きます! 大丈夫さ~! 不安なんて吹っ飛んでいけ! あなたの世界を広げていこう!全員:新学期デストロイ!KANON:この春から社会人になるのが不安な生徒。全員:不安な生徒~!SUZUKA:社会人はもう、うざい大人もおるで。MIZYU:新しい出会いだね。KANON:私たちにはさ、なんていうの、明確な社会人になるタイミングなかったもん。だから、ちょっと気持ちがわかりにくいけども。SUZUKA:わかりにくいけども。でもさ、社会人になるとさ、ある程度さそれぞれの価値観が生まれてる状態の人間たちと会うわけやんか。だからこそ、それの違いに良いも悪いもあるよね。「え、そんな価値観持ってんの?」みたいな。喋り方も含め。その仕事への取り組み方のスタイルも含めね。そこでの学びって大きいよね、社会人に出るとね。KANON:不安だよね。MIZYU:どうやってデストロイしますか。RIN:わかりました。SUZUKA:RINちゃま。RIN:あなたも1人の大人よ! 個性を大事にただただ突き進めば良いのだ!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/