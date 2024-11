【横須賀 グルメレポ】411cafe - JR衣笠駅徒歩20秒！ご褒…

レトロな街に突如現れたおしゃれカフェ

昔ながらの商店街が人気のJR横須賀線 衣笠駅。その商店街とは逆方面(衣笠駅を背に左)のレトロな路地に、おしゃれなカフェがあるのをご存知でしょうか。

2022年3月にオープンした411cafe(フォーイレブンカフェ)。こだわりのチーズケーキと共に、コーヒーや紅茶、自家製レモネード、そしてチーズケーキと合うワイン、アイスなども一緒に楽しめるカフェです。

店内はまるで都内に来たようなおしゃれさ。ここが衣笠であることを忘れてしまうほど。

仲良し親子のひらめき&こだわりチーズケーキ

出迎えてくれるのは麻衣さんと斗乃さん。なんと、このお二人は親子なのです!二人でカフェ巡りをするうちに、地元においしいものとコーヒーで一息つけ、自分時間を提供できるようなカフェを作りたいと思い、お店をオープンしたそうです。

411cafeのチーズケーキの特徴は、白いお砂糖は使わず、使用する素材にもこだわっているので、体も心も安心というところ。お砂糖はキビ砂糖や甜菜糖を使用しています。美味しいものを食べるのが大好きなお二人。なによりお店でも美味しいものを提供したいと、下のクッキーは小麦を使用し、美味しさとこだわりのバランスを大切にしています。

・411チーズケーキ‐OUDOU‐ 660円(税込)

・ゴルゴンゾーラチーズケーキ‐KUSEARI‐ 660円(税込)

・カマンベールチーズケーキ‐KAMANNOCHIKARA‐ 660円(税込)

一番の人気商品は、季節のチーズケーキ。その時期のフルーツなどを使ったチーズケーキを提供しています。お二人のひらめきにより作られるので、月に2回季節商品が出ることも。(下記の2点はすでに終了の可能性がありますのでご了承ください)

・南瓜のチーズケーキ‐CINDERELLA‐ 770円(税込)(季節限定商品)

・苺みるくのチーズケーキ‐SAKIBASHIRI‐ 770円(税込)(季節限定商品)

思わずくすっと笑ってしまうネーミングなのも、お店の雰囲気を表していますね。店内には4種類のチーズケーキが用意されていますが、人気商品は夕方になる前に完売することもあるのでご注意ください。

非日常を味わえる贅沢な自分時間

411cafeのチーズケーキはコーヒーとの相性も抜群!どのチーズケーキも濃厚で満足感のある食べ応えなので、チーズケーキを少しずつ食べながらのカフェタイムは格別なご褒美時間。・アイスコーヒー 550円(税込)

カウンターには電源があるので、パソコン作業や携帯の充電もできます。Wi-Fiはお声がけいただけたらつなげられるので、お気軽にとのことです。

チーズケーキといえば、NYチーズケーキやスフレチーズケーキなどいろいろな種類がありますが、411cafeのチーズケーキはどれにも分類されない、オリジナル。試行錯誤を楽しみながら生み出したチーズケーキは、甘すぎが苦手な方や、生クリームが苦手な方にも喜んでいただいているそうです。ぜひここだけの味を味わってみてくださいね。

テイクアウトして家でも自分時間を

もちろんチーズケーキもドリンクもテイクアウトできますので、おうちでゆっくり自分時間を楽しむのも◎ おみやげとしても、とても喜ばれます。・自家製レモネード 550円(税込)

お客様からのご要望で、ホールケーキのご予約も承るようになったそうです。ご予約は前日の17時までInstagramのDMかお電話にて。

地元を盛り上げ、チャレンジする人を応援

チャレンジする人を応援したい、横須賀を盛り上げて、とにかく楽しいことをしたい!という気持ちから、お客さまとコラボしてイベントも開催しています。マルシェやお話会、カウンセリングや作品の展示、ミニライブなど、可能性は無限大。411cafeとコラボして楽しいことをしたい方は、お二人にご相談してみてはいかがでしょうか。

411cafeのInstagramでは随時情報を発信中。営業時間やイベント、気になる今月のチーズケーキ情報を是非チェックしてくださいね!

店舗詳細

【411cafe】フォーイレブンカフェ■住所:238-0031神奈川県横須賀市衣笠栄町2丁目66■電話番号:046‐815‐7157■営業時間:11:30~18:00前後(日によるためInstagram・電話にてご確認ください)■定休日:不定休(Instagram・電話にてご確認ください)■駐車場:なし 近隣の駐車場をご利用ください■その他:テイクアウト可能/UberEats・出前館 対応

関連リンクInstagramLINE

The post 【横須賀 グルメレポ】411cafe - JR衣笠駅徒歩20秒!ご褒美級自分時間を満喫できるチーズケーキ専門カフェ first appeared on 湘南人.