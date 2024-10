モスバーガーで働くスタッフの夢を応援！「モスレコーズ」初のアーティスト・Lui「同じ夢を持っている人たちの背中を押せるような曲になればいいなって」

ラジオの中の学校、TOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。10月28日(月)の放送では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、モスバーガー発の音楽レーベル「MOS RECORDS(モスレコーズ)」に注目。レーベル初のアーティスト・Lui(ルイ)さんをゲストに招き、オーディションやデビューシングルについて伺いました。モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2024年4月から全国のモスバーガー店舗で働くスタッフを対象に、次世代アーティスト・クリエイターを発掘・応援・共創するMOS RECORDSプロジェクトをスタート。100名もの応募者が参加した第1回オーディションではLuiさんが見事合格。デビューシングル「ひとりじゃない」が9月27日に配信リリースされました。こもり校長:今日は、事前にデリバリーを頼んだんだよね。もうすぐ、モスバーガーが到着すると思います!COCO教頭:来た~!こもり校長:みんなで食べましょう。モスバーガーの制服を着てスタジオまで運んでいただきました。お名前をお聞きしてもいいですか?Lui:名前はLuiです!COCO教頭:ちなみに今はおいくつですか?Lui:18歳です。専門学校に通っています。COCO教頭:モスでアルバイトをしてどれぐらいですか?Lui:2年とちょっとになります。COCO教頭:どういうお仕事をしていますか?Lui:レジを担当したりハンバーガーを作ったりしています。COCO教頭:他にやっていることはありますか?Lui:アーティストとしてデビューさせていただきました! モスバーガーには「MOS RECORDS」という音楽レーベルがありまして、第1回オーディションに応募して合格し、デビューさせていただきました。COCO教頭:おめでとうございます!こもり校長:どういう経緯でMOS RECORDSを知ったのでしょうか?Lui:店長と副店長から教えていただきました。こもり校長:じゃあ、店長さんと副店長さんはLuiさんが歌っていることを知っていたんですか?Lui:そうですね。周りには言っていたので、お店の人はみんな知っていました。こもり校長:MOS RECORDSはどういった経緯で立ち上がったのですか?Lui:(働くスタッフには)プロのミュージシャンを目指している方が多いこともあり、チャンスを提供しようという思いから発足しました。こもり校長:モスバーガーで働いているキャストさんのなかにも「音楽業界を目指しながら働いている方もきっといるんじゃないか?」というモスフードサービスさんの思いから、レーベルが立ち上がったっていうことですか?Lui:そうですね。COCO教頭:そんな会社の取組みは聞いたことがない。素晴らしいですね!こもり校長:生計を立てながら音楽を頑張っている人は絶対いるだろうから、支援をしたり背中を押してくれるのは素晴らしいですね。つまり、Luiさんはアルバイトとアーティスト活動、両方をやっているということですね?Lui:はい。2つともやっています。こもり校長:デビューしたっていうことは、音源があるってことですよね。Lui:はい。シングル「ひとりじゃない」を先月リリースしました。MVもあります。こもり校長:せっかくなので、生徒(リスナー)と一緒にLuiさんの曲を聴いてみましょう!COCO教頭:優しい曲ですね。曲頭の「パチパチ」って音は、ポテトが揚がっている音なのかな?こもり校長:たしかに! そうやって聴くと面白いかもね。COCO教頭:この曲にはどういう思いが込められていますか?Lui:ここまで応援してくださった方々への感謝や、同じ夢を持っている人たちの背中を押せるような曲になればいいなと思い、歌詞を一緒に考えさせていただきました。こもり校長:MOS RECORDSは全国のモスバーガー店舗を活用して、次世代のアーティストやクリエイターを発掘・応援・共作するプロジェクトなんですよね。モスの店舗でバイトをしていて、このプロジェクトに興味がある人はオーディションを受けて、Luiさんみたいにチャンスを掴める可能性がありますね!COCO教頭:しかも、サポートも充実しているんですよね?Lui:はい。合格すると‎楽曲がApple MusicとかSpotify、TikTokなどのサブスクなどにも配信されます。こもり校長:サブスクに自分の曲が入るのってテンションが上がりますよね!COCO教頭:しかもね、ジャケ写がかわいいのよ!Lui:他にもモスバーガーのホームページだったり、SNSなども含めて、世界185ヵ国に配信されました!こもり校長:すごい! これから先もアルバイトとアーティスト活動を両立しながら頑張ってくださいね!Lui:ありがとうございます!今回紹介した「モスレコーズ」プロジェクトの詳細は公式サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/