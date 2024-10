コクヨとホテル・ヴィラフォンテーヌがコラボレーションをし、文具の世界に浸れる客室を提供。イマSNSで話題になっています。

今回は、マイナビ学生の窓口に所属するZ世代の大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します!

ヴィラフォンテーヌ グランド 羽田空港「STANDARDルーム」 ※公式サイト引用

羽田空港に直結するエアポートホテル「ヴィラフォンテーヌ グランド 羽田空港」は、文具メーカーのコクヨ(KOKUYODOORS)監修のもと、文具をテーマにしたコラボルームを企画。

「STANDARD」「SIMPLE」「FANCY」のそれぞれのコンセプトでデザインされた3種類の部屋が用意されています。ベッドには巨大な「キャンパスノート」の罫(けい)線があしらわれたり、客室内のメモパッドにはキャンパスノートの紙が備えられたりしているそう。さらに、宿泊者にはコラボ企画限定デザインの文具やコクヨの人気文具が入ったノベルティボックスをプレゼント!

ヴィラフォンテーヌ グランド 羽田空港「SIMPLEルーム」 ※公式サイト引用

部屋のサイズは23平方メートルでベッド2台を完備し、料金は1名あたり23,150円~(2名一室利用時、朝食・温浴入浴券付、諸税込)。

SNSでは「うわー! 定規の目盛計りたい! 罫(けい)線の幅も!」「消しゴムクッションも可愛いけど、三角定規のクッションがたってるのも可愛い」とのコメントのほか、海外からも「This is AMAZING!(これは素晴らしい)」「this looks so fun!!(とっても面白そう)」「Would love to live here(ここに住みたい)」など、大きな関心が寄せられています。

羽田空港直結のホテルということで、文具好きはもちろん、旅好きの方もぜひチェックしてみては?

トレンドリサーチャー:蒲生杏奈

文:斉藤綾子

編集:マイナビニュース ワーク&ライフ編集部