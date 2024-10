BABYMETAL、ポータブルカセットプレイヤーと旧譜作のバンドルセット受注販売決定

BABYMETALが、ポータブルカセットプレイヤーと旧譜アルバム3作品のカセットテープのバンドルセットの受注販売することを発表した。

8月下旬に全国の劇場で公開されたノンストップライブムービー『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE』のBlu-rayとDVDを12月11日(水)に発売するBABYMETAL。「THE ONE」限定の商品として、スペシャルボックス仕様でBlu-ray、LIVE ALBUM CD、ポストカードセット、アクリルフォトフレーム、本作より「メタリ!! (feat. Tom Morello) - 43 ver. -」のライブ音源が収録されたカセットテープをセットにしたTHE ONEリミテッドエディションがファンの間で話題となっている中、新たなグッズとして、BABYMETALオリジナルデザインのポータブルカセットプレイヤーと旧譜アルバム3作品のカセットテープのバンドルセットを2024年10月18日(金)12:00より~10月31日(木)23:59まで受注販売することが決定した。

BABYMETALのオリジナルアルバムのカセットテープ化は初となるが、今回発売される「BABYMETAL RETRO SOUND PACK: 3 Original Album Cassettes+Portable Tape Player」は、1stアルバム『BABYMETAL』、2ndアルバム『METAL RESISTANCE』、3rdアルバム『METAL GALAXY』のカセットテープ(3本)とポータブルカセットプレイヤーをバンドルし、受注販売する。詳細は、オンラインショップ「A!SMART(アスマート)」にて。

<リリース情報>

BABYMETAL RETRO SOUND PACK: 3 Original Album Cassettes+Portable Tape Player

価格:¥15500(tax in)

セット内容:オリジナルデザインのポータブルカセットプレイヤー、1st Album「BABYMETAL」カセットテープ(1本 / 全13曲)、2nd Album「METAL RESISTANCE」カセットテープ(1本 / 全12曲)、3rd Album「METAL GALAXY」カセットテープ(1本 / 全16曲)

■ポータブルカセットプレイヤー

素材:ABS樹脂、鉄、PET(パネル部分)

基本仕様:

・トラック方式:ステレオ

・カセット再生方式:オートリバース機能切替付

・動作機能:再生/停止/早送/巻戻/音量

・音声出力端子:3.5mmステレオミニジャック

・USBインタフェース:TYPE-C又はmini

・PC録音フォーマット:MP3

・本体サイズ:W112xH80xD31mm

・本体重量:約174g

・連続再生時間:約10時間(アルカリ電池使用)

・電源:1.5V単3形乾電池×2本、又はUSB給電

※乾電池は付属していません。また、本製品には充電機能はございません。

付属品:

・USBケーブル

・簡易イヤホン

※簡易ステレオイヤホンの形状は予告なく変更される場合がございます。

■カセットテープ収録内容

1st Album『BABYMETAL』

1. BABYMETAL DEATH

2. メギツネ

3. ギミチョコ!!

4. いいね!

5. 紅月 -アカツキ-

6. ド・キ・ド・キ☆モーニング

7. おねだり大作戦

8. 4の歌

9. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

10. Catch me if you can

11. 悪夢の輪舞曲

12. ヘドバンギャー!!

13. イジメ、ダメ、ゼッタイ

2nd Album『METAL RESISTANCE』

1. Road of Resistance

2. KARATE

3. あわだまフィーバー

4. ヤバッ!

5. Amore - 蒼星 -

6. META!メタ太郎

7. シンコペーション

8. GJ!

9. Sis. Anger

10. NO RAIN, NO RAINBOW

11. Tales of The Destinies

12. THE ONE

3rd Album『METAL GALAXY』

1. FUTURE METAL

2. DA DA DANCE (feat. Tak Matsumoto)

3. Elevator Girl

4. Shanti Shanti Shanti

5. Oh! MAJINAI (feat. Joakim Brodén)

6. Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)

7. ↑↓←→BBAB

8. Night Night Burn!

9. IN THE NAME OF

10. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

11. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

12. BxMxC

13. Kagerou

14. Starlight

15. Shine

16. Arkadia

【ご注文ページ】オンラインショップ「A!SMART(アスマート)」内 BABYMETAL SHOP https://www.asmart.jp/babymetal/

【受注販売期間】2024年10月18日(金)12:00~10月31日(木)23:59まで

BABYMETAL Official Website http://www.babymetal.com