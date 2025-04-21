唾奇とKohjiyaによる『POP YOURS』オリジナル楽曲リリース

唾奇とKohjiyaによる『POP YOURS』オリジナル楽曲「PAGE ONE」が、4月23日（水）にリリースされることが発表された。

両者にとって初のコラボ曲となる「PAGE ONE」は、スターダムを駆け巡る中での出会いや別れ、葛藤を描き、両者のプライドと覚悟を感じさせる楽曲。

唾奇は、Sweet Williamとのアルバム『Jasmine』やBASIとの「愛のままに」など、時代を経ても愛され続けるクラシックを連発している。2025年に久しぶりとなる自身の名義のシングル「南無阿弥陀仏」をリリースしシーンに帰還。『POP YOURS』へはDAY 2に待望の初出演が決定。一方のKohjiyaは、「ラップスタア 2024」の優勝以降全国的に注目される存在となり、2025年にはポカリスエットのCMソングに起用されるなど、シーンを越え活躍している。『POP YOURS』は唾奇と同じくDAY 2に出演が決定している。

『POP YOURS』からは2023年にBonbero、LANA、MFS、Watsonの「Makuhari」、2024年はLEX&LANAの「明るい部屋」、Kaneee、Kohjiya&Yvng Patraの「Champions」などのオリジナル楽曲がリリースされており、今後もコンテンツが発表される。またDAY 2のヘッドライナーのプログラム内容については後日アナウンス予定。

＜リリース情報＞

唾奇, Kohjiya

「PAGE ONE」

2025年4月23日配信開始

https://popyours.lnk.to/PAGEONE

Lyrics by 唾奇, Kohjiya

Produced & Mixed, Mastered by Craftbeatz

＜イベント情報＞

POP YOURS 2025

2025年5月24日（土）・5月25日（日）

時間：開場9:30 / 開演11:00

会場：幕張メッセ国際展示場9〜11ホール

出演者：

DAY1：5月24日（土）

¥ellow Bucks

ANARCHY

Benjazzy

BIM

Charlu

eyden

Fuji Taito

IO

Jinmenusagi

JP THE WAVY

Kaneee

KM

kZm

LANA

7

SEEDA

3House

Watson

NEW COMER SHOT LIVE

STACK THE PINK

Tete

TOKYO世界

ziproom

（AtoZ）

DAY2：5月25日（日）

JJJ

Bonbero

DADA

Daichi Yamamoto

Elle Teresa

G-k.i.d

Jin Dogg

Kohjiya

Kvi Baba

lil soft tennis

MIKADO

NENE

PUNPEE

STUTS on the WAVE

swetty

唾奇

Yo-Sea

NEW COMER SHOT LIVE

DAB

5Leaf

lilbesh ramko

Tade Dust

（A to Z）

チケット：Sold Out

オフィシャルサイト：https://popyours.jp/