島根県は出雲市や松江市をはじめとして、人気の観光スポットが数多くあります。それだけにお土産もバラエティー豊かで、どれを選べばよいか迷ってしまう人もいるでしょう。この記事では、そんな島根県のお土産の中でもおすすめのものを厳選して紹介します。

職場や学校でのばらまきに! 気軽に配れる個包装のお土産5選

配りやすい個包装のお菓子はお土産に最適

旅行のお土産を渡すことで、「島根県に行きました」という報告だけでなく、その土地の雰囲気や旅行の思い出などをおすそ分けできます。ただ、職場や学校は人数が多いなどして、一度で全員に配りきれないケースもあるでしょう。

そんなときに便利なのが、個包装のお菓子です。個包装のお菓子は日持ちがするものも多く、たくさん入っていてコスパがよいので、大人数にお土産を用意しなければならない際に重宝します。ここでは、そんな個包装タイプの島根県土産を紹介します。

どじょう掬いまんじゅう/中浦食品

どじょう掬いは、島根県の民謡「安来節」に合わせて踊る伝統芸能です。NHKの連続テレビ小説にも登場するなど、全国的にも有名になっています。

どじょう掬いまんじゅうは、踊り手が踊る際に着けるひょっとこのお面がモチーフになっているおまんじゅうです。個包装の包み紙は手ぬぐい風のデザインが施されており、他にはないユニークさ。50年以上の長い間、多くの人に愛されています。

基本の味は白餡ですが、近年では山陰の生産者と協力して栗や二十世紀梨、抹茶などバラエティ豊かな味が発売されました。

That is way harder than paying a tiny fee.



This is only for new users. They will be able to do write actions for free after 3 months. — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2023

笑小巻/三松堂

笑小巻は、江戸時代から津和野に伝わる伝統銘菓の源氏巻をかわいらしくアレンジした商品です。

源氏巻はこしあんをカステラ生地で巻いたお菓子ですが、三松堂の笑小巻はそれを食べやすい大きさにカットし、それぞれにかわいい笑顔の焼き印を入れて個別包装してあります。笑顔の焼き印は季節ごとに変化するので、何度もらっても嬉しいお土産です。

That is way harder than paying a tiny fee.



This is only for new users. They will be able to do write actions for free after 3 months. — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2023

薄小倉/桂月堂

桂月堂の薄小倉は、丁寧に炊き上げられた大納言小豆を型に入れて、寒天と砂糖を煮詰めた錦玉と共にじっくり乾燥させた和菓子です。

使われているのは、人の手で粒の大きさを選り分けられた北海道産大納言小豆で、秘伝の蜜に3日間漬け込まれています。14時間もの時間をかけてじっくり乾燥させることで、カリッとした独特な歯ざわりが生み出されるそうです。

上品な甘さと飽きのこない味で、老若男女問わず多くの人に人気があります。

願ひ菓子/彩雲堂

願ひ菓子は、ころんとした形と優しい色合いがかわいらしい、ひとくちサイズの干菓子です。ひとつずつきれいな千代紙に包まれていて、90日程度日持ちするので、お土産として配るのにぴったりの商品です。

願ひ菓子の形のモチーフとなっているのは勾玉です。勾玉とは古くから朝廷に献上され、儀式や装飾に使われてきた由緒ある品物。願ひ菓子は和三盆、抹茶、いちご、柚子、ココアという5つの味がありますが、それぞれ色が異なるためまるで5色の勾玉のように見えてとてもかわいらしいです。

That is way harder than paying a tiny fee.



This is only for new users. They will be able to do write actions for free after 3 months. — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2023

ひとくちおふく焼き/福乃和

ひとくちおふく焼きは、フグの形がかわいい焼き菓子です。出雲で古くから食べられてきたフグは、「福」に言葉の響きが似ていることから、福を招く魚と言われています。そんなフグを丸く愛らしくデザインし、また愛情や幸せの象徴でもあるハートの形も取り入れて、縁結びや福招きを願った縁起のよいお菓子です。

外側はふわふわのカステラ生地で、中には上品な甘さのあんこがたっぷり詰まっています。ひとくちサイズなので食べやすく、年代問わず喜ばれそうな商品です。

幸せのおすそわけ! 出雲大社周辺で買えるお土産

出雲大社は島根県有数の観光地です

出雲大社は島根県でも有数の観光地で、国内外から訪れる人の多いパワースポットです。さまざまな場所から人が集まって賑わうため、出雲大社の周辺にはお土産物を売る店が集まっています。

ここからは、出雲大社の周辺で購入できるお土産を紹介します。

縁結び箸 / 縁結び箸 ひらの屋

出雲大社は、古くから縁結びのパワースポットとして知られています。縁結び箸 ひらの屋の「縁結び箸」は、古事記の神話に登場するイナダヒメとスサノオノミコトの縁を結んだ箸にちなみ、使う人が素敵な縁に恵まれるように願いを込めて作られました。名入れも無料で行ってくれるので、世界にひとつだけのお土産になりますよ。

出雲大社の正門前に店舗があり、参拝の前後に立ち寄りやすい立地です。店頭に置かれた大きな縁結び箸がトレードマークになっています。店舗限定の商品も数多く取り揃えているので、お土産用にも自分用にもお気に入りの一膳を見つけられるでしょう。

紅白縁結びかん/いづも寒天工房

That is way harder than paying a tiny fee.



This is only for new users. They will be able to do write actions for free after 3 months. — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2023

いづも寒天工房は、出雲大社の参道である神門通りにお店を構えています。島根県産の農産物をふんだんに使ったお菓子がたくさん並んでいますが、中でも紅白縁結びかんはお土産にもぴったりの商品です。

日本の伝統的な和菓子である寒天を縁起のよい紅白にして、縁結びにちなんでひとつずつ丁寧に結っています。ご祝儀袋の水引飾りのような形は見た目もかわいらしく、あまおう苺とあかりんごの2種類の味が楽しめるお土産です。

ぜんざい餅 / 坂根屋

出雲はぜんざい発祥の地と言われています。全国から出雲大社に八百万の神々が集まる神在祭に振る舞われていた「神在餅」が徐々に名前を変え、「ぜんざい」として広まっていったとされています。

そんなぜんざいをもっと手軽に食べられるように考案された焼き餅風のお菓子が、ぜんざい餅です。坂根屋のぜんざい餅は、濃厚な風味の出雲産大納言小豆を使うなど、地産地消にこだわり、原材料から丁寧に選定して作っています。

店舗は出雲大社の大鳥居の近くにあり、イートインでぜんざいなどを楽しめるのもおすすめポイントです。

俵まんぢう/俵屋菓舗

俵屋菓輔の俵まんぢうは、明治31年の創業当初から作られている出雲大社の名物土産です。出雲大社にお奉りしている大国様が乗っている米俵をモチーフにして、カステラ生地の中には米を模した自家製白餡を入れています。白餡は職人が豆から手作りした無添加で、優しい甘さと口どけのよさが特徴です。

神門店は出雲大社の門前町である神門通りに店舗があり、一畑電鉄の出雲大社前駅からも徒歩2分とアクセス良好です。テレビなどのメディアでも紹介された有名店で、出雲大社のお土産の定番とも言えるでしょう。

神塩ポチ袋/出雲かみしお

出雲かみしおは、出雲大社前の神門通りに面しているお店の中でも珍しい、塩の専門店です。神々から神秘の力を授けられたと語り継がれている稲佐の浜から海水を汲み上げて、独自の製法で店主自ら手掛けています。

丹精込めて作られた神塩を、出雲にゆかりある物や風景をかわいらしくデザインしたポチ袋に詰めた商品が神塩ポチ袋です。調味料としてはもちろん、お清めの塩や盛り塩としても使えます。

塩なのでお菓子や生物よりも日持ちがして、旅行後すぐに会えない人へのお土産にもおすすめです。

幅広い世代に人気! 島根県の有名特産品

島根県は自然に恵まれた風光明媚な土地です。豊かな自然と古くから受け継がれ続けてきた文化や伝統によって、島根県にはさまざまな特産品があります。ここでは、島根県の特産品の中でも特にお土産として最適なものを厳選しました。

出雲そば

出雲そばは島根県の特産品です

出雲そばは、長野県の戸隠そばや岩手県のわんこそばと並んで、日本三大そばの一つに数えられる有名なそばです。殻のついたそばの実をそのまま挽いて作られるため、一般的なそばよりも黒みがかった色をしていてコシが強いのが特徴です。

出雲そばでおなじみの食べ方といえば、そば湯と共に食べる温かい釜揚げそばや、割子と呼ばれる重箱にそばを入れてつゆをかけていただく冷たい割子そばがあります。お土産に適した真空パックの商品なども、さまざまなお店で販売されています。

島根ワイン

ワインの製造工程を見学できたり無料で試飲ができたりするワイナリーもあります

島根県はハウスぶどうの生産が盛んであり、中でもデラウェアは出雲市や益田市など、島根県の広い範囲で栽培されています。昼と夜の寒暖差が大きい島根県の気候もワインの生産に適しており、さまざまな種類のワインが生産されています。

ワインの製造工程を見学できたり無料で試飲ができたりするワイナリーもあるので、観光スポットの一つとしても人気です。

赤てん

島根県浜田市のソウルフードとも呼べる赤てん

赤てんは、島根県浜田市のソウルフードとも呼べる特産品です。唐辛子で赤く色をつけた蒲鉾にパン粉をつけて揚げています。蒲鉾のモチモチした食感とパン粉のサクサク感、それに後引くピリ辛唐辛子のハーモニーで思わず手が止まらなくなりそうなおいしさの逸品です。

島根県内ではどこのスーパーにも置いてあるので手軽に買えますし、お土産物屋などでは真空パックの商品を置いているので全国に配送してくれたりもします。

シジミ

島根県の宍道湖は、日本でも有数のヤマトシジミの産地として有名です。ヤマトシジミとは、一般的に私たちの食卓に並ぶシジミのことです。2018年の宍道湖のシジミ漁獲量は全国の漁獲量の4割以上に相当する約4,000トンだったそうです。

県内にはシジミを使ったお土産も数多く売られており、生や冷凍、真空パックのシジミはもちろん、佃煮や炊き込みご飯の素、シジミ汁などの加工品やシジミを使ったパイやおせんべいなど、豊富なラインナップがそろいます。あげる相手やシーンに合わせたお土産を選べますよ。

あご野焼き

あご野焼きは松江に古くから伝わる名産品です

あご野焼きとは、松江に古くから伝わる名産品です。「あご」とはトビウオのことで、元々は地元の漁師がトビウオをすり身にして竹のまわりにつけ、それを野焼きで回しながら焼いていたのがはじまりと言われています。

ほどよい弾力の歯ごたえとトビウオの旨味や炭火の香りなどを味わえる一品で、お酒のおつまみにもぴったりです。お土産としては、真空パックの冷蔵品や冷凍の商品が多く売られています。

女性に大人気! うさぎモチーフのかわいいお土産

うさぎがモチーフのかわいいお土産を紹介します

島根県には古くから「因幡の白うさぎ伝説」が伝わっています。また、うさぎは「兎」という漢字が「免」という漢字に似ていることから「悪いものから免れる」と言われたり、多産の様子から子孫繁栄の象徴とされたりすることも。そのため、縁起がよくかわいらしいうさぎをモチーフにしたお土産が数多くあります。

そこで、うさぎをモチーフにしたお土産のおすすめをピックアップしました。

うさぎみくじ/えすこ 出雲大社前店

「えすこ 出雲大社前店」では、かわいらしいうさぎのオブジェの中におみくじが入っている「うさぎみくじ」を販売しています。手の中に収まる大きさでハートを抱えているうさぎは、お部屋に置いておくだけで幸せを呼び込んでくれそうです。中のおみくじにはご縁に関することが出雲弁で書かれています。

かわいいだけでなく、素敵な縁を運んでくれると言い伝えられているうさぎのおみくじは、幸せになってもらいたい大切な相手へのお土産にぴったりです。

御朱印帳巾着袋ご縁うさぎ/御朱印帳専門店しるべ 出雲大社店

近年は神社やお寺の御朱印を集める人も増え、一大ブームとなっています。「御朱印帳巾着袋ご縁うさぎ」は、御朱印を集める際に必要な御朱印帳を入れるのにちょうどいい大きさの巾着袋です。

ジャバラ式が一般的な御朱印帳は、長く使っていると鞄の中で広がってしまったりページが折れてしまったりしやすいのですが、専用の巾着袋に入れておけばそのような事態を防ぎ、御朱印帳をきれいに使い続けられます。ちょっとした小物を入れるのにも便利なサイズです。

出雲縁起うさぎ/アート一陽

「出雲縁起うさぎ」は、島根県出身のアーティストと松江市の洋菓子店がコラボして生まれたサブレです。優しい手触りのころんとしたケースにサブレが入れられており、お菓子を食べた後は小物入れやメガネケースなどにも再利用できます。

パッケージは4種類あって、それぞれ中身の味が違います。サブレにも、島根県ゆかりのアーティストによるうさぎなどのデザインが描かれているので、注目してみてください。

因幡の白うさぎ/寿製菓

That is way harder than paying a tiny fee.



This is only for new users. They will be able to do write actions for free after 3 months. — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2023

「因幡の白うさぎ」は、シンプルな形とつぶらな瞳がかわいらしい焼きまんじゅうです。昭和43年に誕生してから、長きにわたって伝統のお菓子として愛され続けています。

大山バターを使用したなめらかな生地と中にたっぷり詰まった黄身餡の優しい甘さのバランスが老若男女問わず人気です。基本の味は黄身餡ですが、松江市にある老舗茶舗の「中村茶舗」が厳選した餡に合う抹茶を練りこんだ抹茶餡の商品も販売しています。

うさぎ縁結守/常陸国出雲大社

出雲大社は、福の神や縁結びの神として名高い大国主大神様をおまつりしている神社です。そんな出雲大社のお守りは、お土産としても喜んでもらえるものでしょう。

出雲大社には、因幡の白うさぎの伝説にちなんで、うさぎがモチーフになっている縁結びのお守りがあります。紙でできた小さな箱の中にお守りが納められていて、贈り物にぴったりです。

出雲大社の縁結びは、男女の縁だけでなくさまざまな人間関係、仕事や健康などとの縁も結んでくれるので、男女の縁を求めていない人にとってもご利益があります。

島根県には素敵なお土産がたくさん! お土産選びも楽しんで

島根県は歴史も古く、自然も豊かな土地なので、それぞれの場所でさまざまなお土産が販売されています。

自分が好きな物を選んでお土産にしたり、自分へのお土産を選んだりするのも楽しいものですが、贈る相手が好きそうな物を想像したり、相手の笑顔を思い浮かべながらお土産を選んだりする時間は、島根県の旅行の中でもきっと特別な時間になることでしょう。