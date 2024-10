東京ミッドタウンでは10月10日〜11月10日、プラザB1メトロアベニューにて「TOKYO MIDTOWN AWARD 2024 EXHIBITION」を実施する。

同施設では、"JAPAN VALUE(新しい日本の価値・感性・才能)」を創造・結集し、世界に発信し続ける街"をコンセプトに、デザイナーやアーティストとの出会い、支援、コラボレーションを目指す活動の一つとして、デザインコンペとアートコンペにてアワードを開催している。

今回実施するのは、同アワードにて決定した、グランプリなど全14点の受賞・入選作品を展示する企画。応募作品は、計1,767点にのぼった。

グランプリには、デザインコンペにて福田雄介さんによる「トイ文具」、アートコンペにてさとうくみ子さんによる「一周まわる」がそれぞれ選ばれた。

そのほかの受賞作品は、デザインコンペでは「丁寧な退出」、「me-tronome」が優秀賞に、アートコンペでは「You and me and everyone we have met」が準グランプリ、「groveof」など4点が優秀賞に選ばれている。