Mrs. GREEN APPLEのラジオ番組8年目に突入！「結構やっているんだね～！」「思い出に残っていることは…」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。10月7日(月)の放送では、10月8日で28歳の誕生日を迎える若井先生をお祝いする企画を実施しました。また、開講8年目に突入した「ミセスLOCKS!」の"思い出に残っている放送回"を振り返りました。大森:10月! 誕生日(10月8日)おめでとう、若井!!(拍手)藤澤:おめでとう!大森:10月はめでたいことがたくさんあるみたいで。「SCHOOL OF LOCK!」開校19年!おめでとうございます!! 10月3日で19年経ったということで……若井:歴史を感じます!大森:そして「ミセスLOCKS!」も開講して7年経ちまして、8年目に突入したという!若井:おーーー!藤澤:わーーー!大森:結構やっているんだね! 思い出に残っていることはありますか?藤澤:今パッと出てきたのは、ハロウィン回で僕がマーメイドを……大森:僕もまったく同じ!若井:嘘でしょ(笑)!?大森:パッと出てきた!藤澤:(笑)。若井:始まってすぐにやったやつ?藤澤:そうそう! 僕がマーメイドの格好をして……大森:懐かしいですね!藤澤:すごいインパクトあったよね(笑)。大森:でもあれ5~6年ぐらい前だよね?――ここで当時の写真を確認。大森:そうそう、これこれ(笑)!若井:色味がうるさい(笑)。大森:露出、多っ(笑)!若井:あったね~!番組では他にも、10月8日で28歳の誕生日を迎える若井先生をお祝いする企画を実施。若井が書いた「27歳の振り返り年表」をもとに、この1年を振り返る場面もありました。