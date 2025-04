Mrs. GREEN APPLE大森元貴「マジでよかったです！」最近観て“スゴイな”と思った映画とは？

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。3月31日(月)の放送では、現在公開中の映画「ウィキッド ふたりの魔女」について語りました。大森:この前、映画館で映画「ウィキッド ふたりの魔女」(※)を観に行ったんです! マジでよかったですね!(※)映画「ウィキッド ふたりの魔女」……大ヒットブロードウェイミュージカル「ウィキッド」を映画化した2部作の前編。主演は、「トニー賞」「エミー賞」「グラミー賞」受賞の実力派俳優シンシア・エリヴォと、唯一無二の歌声をもつ世界的シンガーのアリアナ・グランデ。大森:歌ってすごいな、っていうのと「オズの魔法使い」の前日譚というか(同作のヒロイン・ドロシーがオズの国に迷い込む)前の話なんだけど、改めてすごいなと思いました!発想力とクリエイティブの皆様に拍手をするばかりでした!……って、俺が(この番組で今)選曲するならわかるんだけど、なぜ若井が(笑)?若井・藤澤:(笑)。大森:だってまだ映画鑑賞していないんでしょ?若井:まだ観てないです!大森:でも、ニューヨークで我々は(ブロードウェイミュージカル)「ウィキッド」に行きましたね。若井:そうそう! 観劇しましたからね!大森:眠気と戦いながら……勝ったり負けたりしながら(笑)。若井:アメリカに着いたその日に勝ったり負けたり……(笑)。藤澤:そことの戦いもありましたけれども!大森:2人もぜひ観に行こう!若井:もちろん!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/