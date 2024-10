新しい学校のリーダーズSUZUKA「上下関係は、やっぱり学生時代に学ぶこと大事やと思うねん」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月の5週目から期間限定で、MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」の“授業”「新しい学校のリーダーズLOCKS!」をオンエア。10月より、毎月4週目の授業を担当します。10月2日(水)の放送では、生徒(リスナー)が抱える“ネガティブ”な気持ちを、少しでも“ポジティブ”にチェンジしていこうという企画「ネガポジChange」を実施しました。私は今大学生で、在学当初からずっと壊したいと思っているものがあります。それは、先輩と後輩においての仲の隔たりです。ゼミやサークルなどで後輩ができて、後輩と関わる機会がたくさんあります。私としては仲良くなりたいので自ら進んで話しかけたりもするのですが、向こうは緊張しているのか、なかなか心を開いてくれないように思えてしまいます。(21歳)SUZUKA:っていう、ネガティブですね。MIZYU:考えすぎると、そうよね。SUZUKA:中学校のときとか、部活のバレー部の先輩を見つけた瞬間、なんぼ遠くても「こんにちは!」って挨拶してた。やっぱり上下関係っていうのはね、学生時代に学ぶこと大事やと思うねん。とはいえ、近寄りたいって気持ちもすごいわかるね。MIZYU:心開いてほしいもんね。SUZUKA:ちょっとチェンジしてみようかな? “鳩”を持ち歩こう!MIZYU:どういうこと?SUZUKA:これはどういうことかと言いますと、やっぱり心を広げて、胸を広げる。もう“鳩胸”ということですよ。開いてもらうためには、自ら開かなきゃいけない。でも胸元を開けることができないってことは、鳩胸を持っている鳩を持つ!MIZYU:すごい顔が真剣なんだけど……。KANON:私みたいな鳩嫌いな人だったらどうしようね?SUZUKA:それはそれで、お話のきっかけになるかもしれない。MIZYU:鳩を持ち歩けるタイプの方だといいね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/