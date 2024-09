サンエックスネットショップからこのほど、すみっコぐらしの『天使なえびてんアイドル』をテーマにしたカチューシャが登場。「えびふらいのしっぽ」や「えびてんのしっぽ」になれる!と、すみっコファンの間で話題となっています。

えびのしっぽが可愛いカチューシャ

天丼で食べのこされて、アイドルになって食べてもらうことが夢だという「えびてんのしっぽ」が、同じく食べ残されがちな「えびふらいのしっぽ」と一緒にカチューシャになりました。うさぎになれる“うさ耳”カチューシャはよく見かけますが、キャラクターとはいえ、えびになれるカチューシャは初めてかも⁉ 赤とピンクのしっぽがリボンみたいで可愛いですね。

SNSでは、「こ、これはかわいいな……」「ライブでこれつけて行きたすぎるwww」「おじさんですが着けたくなりました」と話題に。これをつけてイベントに参加すれば、「えびてんのしっぽ」や「えびふらいのしっぽ」と一緒にアイドル気分を味わえること間違いなし!!

サイズは約210×130×25mmで、価格は1,320円。気になる方は、サンエックスネットショップでチェックしてみてくださいね。

