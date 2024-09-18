KADOKAWAは、9月13日から26日まで、電子書籍版のハルタコミックス対象作品1巻が11円で購入できる電子書籍フェアを開催する。

対象商品は以下の通り。『ヒナまつり』(大武政夫)、『ミギとダリ』(佐野菜見)、『坂本ですが?』(佐野菜見)、『キラキラとギラギラ』(嵐田佐和子)、『青武高校あおぞら弓道部』(嵐田佐和子)、『鋼鉄奇士シュヴァリオン』(嵐田佐和子)、『秋津』(室井大資)、『ブラステッド』(室井大資)、『紙一重りんちゃん』(長崎ライチ)、『ふうらい姉妹』(長崎ライチ)、『煙と蜜』(長蔵ヒロコ)、『ルドルフ・ターキー』(長蔵ヒロコ)、『ハクメイとミコチ』(樫木祐人)、『昴とスーさん』(高橋那津子)、『白獅子の子供たち』(高橋那津子)、『紅い実はじけた』(高橋那津子)、『碧いホルスの瞳 -男装の女王の物語-』(犬童千絵)、『ジゼル・アラン』(笠井スイ)、『星明かりグラフィクス』(山本和音)、『ヴラド•ドラクラ／大窪晶与)、『ニコラのおゆるり魔界紀行』(宮永麻也)、『山を渡る -三多摩大岳部録-』(空木哲生)、『金曜日はアトリエで』(浜田咲良)、『夕凪に舞え、僕のリボン』(黒川裕美)、『先生、今月どうですか』(高江洲弥)、『虎は龍をまだ喰べない。』(一七八ハチ」。

対象となる配信ストア・アプリは、BOOK☆WALKER、ebookjapan、DMMブックス、コミックシーモア、Renta!、Amazon、honto、ブックライブ、dブック、dアニメストア、紀伊國屋書店Kinoppy、楽天Kobo、Apple Books、Google Play ブックス、Reader Store、ブックパス、LINEマンガ、まんがセゾン、ブッコミ、マンガボックス、ピッコマ、music.jp、U-NEXT、Amebaマンガ、DLsite comipocomico、Pontaマンガ。