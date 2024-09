FC東京3rdユニフォーム発売　期間限定ポップアップストアオープン　選手来場イベントも開催

9月12日(木)~17日(火)、京王百貨店 新宿店地下1階 on the Cornerにて「FC TOKYO 3RD UNIFORM CONCEPT STORE Powered by New Balance Black Out Apparel Collection」を期間限定でオープンする。期間中にはFC東京の選手が来場する限定イベントも開催される。

FC東京は、2024年9⽉14⽇(⼟) 2024明治安⽥J1リーグ第30節vs名古屋グランパス戦(19:00キックオフ/国⽴競技場)にて、2024年シーズンの3rdユニフォームを着⽤する。このユニフォームは、オフィシャルサプライヤー契約クラブであるFC東京の2024年シーズン 3rdユニフォームとしてニューバランスがデザインしたもの。2024年ニューバランスのグローバルコンセプト”Life at the intersection”をテーマに、スポーツとファッションの融合を掲げたデザインで、7月に先着予約をスタートしていた商品が、ついに実際に店舗で購入できるようになる。

また、9⽉10⽇(⽕)から開始された⼀般販売を記念し、カルチャー誌やファッション誌の中⼼に活躍する写真家・平野太呂⽒撮り下ろしのイメージビジュアルを発表。サッカー観戦意外のシュチュエーションでも、ファッションとしてこの3rdユニフォームを愉しんでほしい。

2024 3rd オーセンティックユニフォーム半袖

サイズ:Men/S~4XL

26,400円(税込)

2024 3rdレプリカショートスリーブシャツ半袖

サイズ:Men/S~4XL

14,300円(税込)

2024 3rd レプリカJr.ユニフォーム半袖

サイズ:Junior/120~160

13,750円(税込)

POPUPストア期間限定オープン

「FC TOKYO 3RD UNIFORM CONCEPT STORE Powered by New Balance Black Out Apparel Collection」

会期:9月12日(木)~17日(火)

会場:京王百貨店 新宿店 B1階 on the Corner

営業時間:10時~20時30分 〔9月16日(月・祝)は20時まで、最終日は17時まで〕

限定イベント「選手サイン・撮影会の実施」

・開催日時(予定) : 9月15日(日)15時~16時

・開催場所 : 京王百貨店 新宿店 B1階 on the Corner

・参加選手(予定) : 長友佑都選手、岡哲平選手

※参加選手は変更になる場合があります

【参加条件】

・9月12日(木)~15日(日)のイベント開始前までに、本イベント会場にて税込3,000円以上お買い上げのお客様でご希望の方に抽選を実施、当選した方40名様(各日10名様)に整理券をお渡しします。

【注意事項】

・同伴者は未就学児の方に限りご当選者1名につき1名までとします。

・サインはお一人様1点(1選手につき1アイテムへのサイン)、サインを入れるグッズはFC東京の応援グッズに限ります。

・写真撮影は1組あたり1回となります(2選手との撮影)。カメラのご用意はお客様ご自身でお願いします。

・開催日は混雑が予想されるため、入場制限や会場内を参加者のみにさせていただく場合があります。