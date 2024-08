【大磯 グルメレポ】Fe.ricetta-お酒好きなご夫婦が営む大磯…

大磯町でおつまみとワインとコーヒーが楽しめるバル、「Fe・ricetta」

今年7月にオープンしたばかりのおつまみとワインとコーヒーを楽しめるバル。

「Fe・ricetta(フェ・リチェッタ)」さんを目指して、大磯駅改札を出て海へ向かう坂を下っていきます。

図書館を通り過ぎ、大磯駅入り口交差点の数件手前にあるのが店舗です。

全面ガラス張りで開放的、店内の様子も伺えるので、初めてのお客さんでも気軽に入店できる雰囲気です。

土日は朝8時からオープンしているので、モーニングから利用できる大磯町では貴重なお店です。

キッチンは主に奥様の福田 美悠さんが担当。ご主人の高久さんはホール業務、そして奥様のサポートをされています。二人三脚で温かいお料理とサービスを提供しています。

シンプルで清潔感のある明るい店内。リースやスワッグが装飾されていて、気分が和みますね。

真ん中には大きめなテーブル席、窓際には外を眺められるお席もあります。

仕事帰りに一人で立ち寄って、ホッとひと息つけそうな居心地の良い空間です。

店内に入ると、フワッとハーブのいい香りがします。

ご主人が作る特製フォカッチャがスタンバイされていました。

おつまみと合わせてお腹を満たす一品として欠かせませんね。

丁寧に真摯に向き合う店主が創る、フレッシュな食材を活かしたメニュー。

黒板には、オシャレでどこか家庭的な雰囲気も感じさせるメニューがずらり。

その日の仕入れ状況により、最適なメニューを創作されているので、常連さんにとっても訪れるたびに新しい発見や驚きのあるお店。

今日はどんなメニューが登場するのだろうかと、楽しみにしている方も多いはずです。

ドリンクメニューで最初に目に留まったのが、

「甘夏モヒート」770円(税込)。

爽やなミントに甘酸っぱい甘夏が主役のカクテルです。

甘夏は、店主の美悠さんのお爺さまが丹精込めて育てたもの。丁寧にシロップにして、果肉もたっぷりと使用。

ウォッカと組み合わせて、清涼感を感じられる暑い日に嬉しい一杯です。

続いておつまみ部門。

「野菜の前菜盛り合わせ」 1,320円(税込)

お野菜は、二宮町に住むご家族の畑で作られ、収穫されたばかりの無農薬でフレッシュなものを使用。

食感の良い赤オクラは生で。シャキシャキとした新鮮な食感を楽しむことができます。

ほろ苦いゴーヤはアンチョビと合わせ、大人っぽい味わいに。

カボチャとトウモロコシのサラダにはオカヒジキを添えて。一味違った組み合わせがユニークですね。

オリジナルのトマトソースを合わせたナスはとてもジューシー。

パプリカとピーマンはスパイスが効いたマリネに。

野菜の食感を活かした切り方で、シンプルながらも野菜の個性を引き立てる工夫が、目一杯施されている一皿です。

「シマ鯵とハーブのサラダ」990円(税込)

新鮮なシマ鯵と、香り豊かなハーブを特製ソースでいただくヘルシーなサラダです。

大磯の魚金さんから仕入れる脂の乗ったシマ鯵を、フレッシュなハーブを巻いてパクッと一口。

軽やかなサラダでありながら、しっかりと満足感も得られます。

料理があってこそ楽しめるお酒、お酒があるからこそ引き立つ料理。

お酒が大好きなご夫婦は、これまでたくさんのお酒と出会ってきましたが、お店で扱うワインは、以前こちらでお店をされていて、町内に移転されたイナリヤト食文化研究所の自然派ワインをセレクト。

「イナリヤトさんのワインはいつも料理に寄り添ってくれます。」と店主の美悠さん。

ワインとの相性を考えたメニュー作りで、ワインの魅力を最大限に引き出したい!

そんな思いも大切にされています。

ワインに詳しくない方でも、気軽にお任せして選んでもらえるのはとても安心ですね。

おすすめの理由も丁寧に教えていただくことができます!

ワインが誕生した背景を知ると、まるで一つの物語を聞いているようで、味わいもより一層深まります。

日本酒や焼酎ももちろん大好きなお二人。

旅先で出会ったお気に入りのお酒もお店で扱っています。

お二人は休日も、お酒や料理を楽しみに外食することが多いそうです。

色々な食の体験を通じて学んだことは、お客さんと共有したり、提案していきたい。

お客さんの感想を聞いて新たな挑戦をしてみたり、変化を加えてみたり、食の楽しみや奥深さを店主と一緒に味わうことができます。

コーヒーは、平塚市のいつか珈琲屋さんの豆を取り扱っています。

厳選したコーヒー豆を自家焙煎しているので、香りや風味も別格なのだそうです。

思わず持ち帰りたくなる、美悠さんがイラストを描いたショップカード 。

Instagramでも、お店の情報が発信されてますので、チェックしてみてくださいね。

ご夫婦で心を込めて育む大磯町の小さなバル。ぜひお散歩がてらふらりと立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

【Fe・ricetta】

■住所:〒255-0003 神奈川県中郡大磯町大磯950−5■定休日:火曜日〜木曜日■営業時間:土曜日・日曜日 8:00〜22:00、金曜日・月曜日 17:00〜22:00

■Instagram

