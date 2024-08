ちゃんみな、キム・ヨンジョと初タッグを組んだ破壊力全開なMV「NG」公開

ちゃんみなが、これまで世間に見た目や声に対して『NO』と言われ続けた事への反抗心を表現した新曲「NG」のミュージックビデオを公開した。

8月9日(金)に同楽曲がリリースされたと同時に、ちゃんみなの公式YouTubeチャンネルは「NG」仕様にジャックされ、複数のMVやLIVE映像のサムネイルが赤のバツが付いた状態に。いつもと違った光景に対して「MVサムネに赤いバツがびっしり!ワクワクする!!!」とファンもざわつき、ファンの間では自身のSNSアイコンを同様に赤いバツをつけるなどして、派生が広がった。ミュージックビデオの公開に先駆けティザー映像を三回に分けて公開した際も、「超絶楽しみ、過去一のこだわり感じてる」、「I can't wait! You are my favorite solo artist keep it up! Support from France(もう待ちきれない!あなたは私の最もお気に入りアーティストです!これからも頑張ってください!フランスから応援しているよ!)」と世界中のファンから注目を集めた。なお、本楽曲は、彼女が初めてプロデューサーとして務めるガールズグループオーディションプロジェクト「No No Girls」のテーマソングにもなっている。

本撮影は、日本から演者・スタッフが同行し、韓国にて実施。監督は、TWICEやITZYらの映像も手がけるキム・ヨンジョ氏と初めてタッグを組んだ作品。ちゃんみなワールド全開でクリエイティブ全てにおいて、どのシーンも目が離せないような内容となっている。

<リリース情報>

ちゃんみな

『NG』

配信中

https://chanmina.lnk.to/.NG

ちゃんみな Official Site:https://chanmina.com/