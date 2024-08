ポーラは、日本で初めて(※1)シワを改善する医薬部外品を発売した「リンクルショットブランド」の体験型イベント「Dive To Me by Wrinkle shot」を8月21日に都内で開催しました。

「Dive To Me by Wrinkle shot」が開催された

「リンクルショット メディカル セラム」は、日本で初めて(※2)シワを改善する医薬部外品有効成分として認められた、ポーラ・オルビスグループ独自の成分「ニールワン」(※3)を配合。2017年1月に発売し、2021年1月にリニューアル。販売個数は約441万本を達成するなど、多くの人に愛されている商品です。

販売名「ポーラ リンクルショット メディカル セラム N 20g」価格1万4,850円

「Dive To Me by Wrinkle shot」イベントでは、自分の心と肌の奥深くに目を向ける"深層美"に着目。吉川めいさんによる“書く瞑想”「ジャーナリング」体験や、元TBSアナウンサーの堀井美香さんと、外資系航空会社CAから芸人へとキャリアチェンジし人気を集めるCRAZY COCOさんをゲストに迎えたトークセッションが行われました。

“書く瞑想”「ジャーナリング」で心と肌を見つめる

ジャーナリングとは、心の中に思い浮かんだ言葉をそのまま紙に書き出すことで、自分の心理に気が付いたり、考えや気持ちの整理を行ったりする作業。書く瞑想とも呼ばれ、漠然とした悩みや不安を文字書いて可視化し、自分自身を見つめ気持ちを整えることができます。

吉川めいさん

イベントでは、自身の肌に着目し参加者たちがジャーナリングを体験。外側からケアすることが多い肌を、内側(心の中)からケアをするため、心の在り方と肌の繋がりをジャーナリングを通して可視化しました。

普段肌にかけている言葉を書き出したところ、出てきたのは「肌がくすんでいる」「たるんでる」といった本音の言葉の数々。参加者たちは、自分の深層にある言葉に目を向け、美しくあるために本当に肌にかけたい言葉を書き出してみることで、マインドから美を追究する方法を体験していました。

深層美に目を向けるトークセッション

アナウンサーの堀井美香さんと、お芸人CRAZY COCOさんをゲストに招いたトークセッションでは、アナウンサーとCAという花形の職業を経験した2人で肌への向き合い方が話題に。

「シワケア」で大切にしていることを聞かれたCRAZY COCOさんは、「Moisture(水分)」と回答。「飛行機は湿度20%もないんですよ。常に保湿を意識していて、ベースメイクの時点から保湿していました。飛行機の中でもクルー同士でミストをかけあって保湿していたんです」と、CAならではの悩みを話していました。

リンクルショットの効果的な使い方は?

シワができるメカニズム

ポーラ商品開発担当の田中さんによると、「紫外線」や表情の動きによって皮膚にかかる力「表情圧」が、小さな炎症となって刺激になることでシワとして肌に刻まれていくそう。エアコンなどの乾燥もシワの原因になりうるので、紫外線の強い夏はよりシワケアに力を入れると良いとのこと。

「リンクルショット メディカル セラム」のより効果的な使い方として、朝晩の使用と、化粧水、リンクルショット、ミルク、クリームの順に使うことがポイントになるそうです。

お米二つ分くらいの量を使う

シワを切るように下から上に向かって塗るのがポイント

さらに、塗り方にもコツが。お米二つ分くらいの量を悩んでいる場所にピンポイントで使い、塗るときは優しくシワをストレッチするように下から上に。眉間のシワには、×印を描くように下から上に塗るとよいそう。

加齢とともに増えるシワは、笑いジワなど自分の個性になるものもありますが、コンプレックスにもなるもの。日々のケアの積み重ねで、シワの深さも変化します。自分の美を大切に、毎日の肌ケアと向き合ってみるのもいいかもしれません。

※1:シワを改善する医薬部外品を2017年1月に日本で初めて販売

※2:2016年7月にシワを改善する医薬部外品有効成分として初承認

※3:三フッ化イソプロピルオキソプロピルアミノカルボニルピロリジンカルボニルメチルプロピルアミノカルボニルベンゾイルアミノ酢酸Na