WIT STUDIOは、ワーナー ブラザース ジャパンがプロデュースを手掛け、WIT STUDIOがアニメーション制作を担当した、DCコミックス原作のオリジナルアニメーション『異世界スーサイド・スクワッド』のwebtoonの連載を本日より「LINEマンガ」「ジャンプTOON」「ebookjapan」にて開始する。

『異世界スーサイド・スクワッド』はハーレイ・クインやデッドショットといったDCコミックスを代表するヴィラン(悪役)たちが剣と魔法の異世界で大暴れする日本発の新作オリジナルアニメーションで、キャラクターデザイン原案は『家庭教師ヒットマン REBORN!』などを手掛ける天野明、シリーズ構成・脚本は『Re:ゼロから始める異世界生活』の原作者・長月達平が『Vivy -Fluorite Eye's Song-』でタッグを組んだ梅原英司と共に参加。監督は本作が初監督となる長田絵里が担当し、音楽は『Re:ゼロから始める異世界生活』の末廣健一郎、OPテーマを布袋寅泰、EDテーマをVTuberアーティスト・Mori Calliopeが手掛け、日本と北米を中心に世界で放映・配信された。

連載開始を記念して、[ハーレイ・クインと恋人のジョーカーほか、メインキャラクターのデッドショット、ピースメイカー、クレイフェイス、キング・シャークを描いたキャラクター特別PVを6本同時公開。

■キャラクター特別PV

・ジョーカー&ハーレイ

・ハーレイ

・デッドショット

・ピースメイカー

・クレイフェイス

・キング・シャーク

アニメーションで培ってきた技術を生かし、フルカラー・縦スクロールという形式ならではのド派手な異世界“暴”険譚をお届け。TVアニメを楽しみながらwebtoon『異世界スーサイド・スクワッド』もあわせてチェックしたい。

Suicide Squad and all related characters and elements (C) & TM DC (C) 2024 Warner Bros. Japan LLC