ベネリックは、サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ み~つけた! キーホルダー」と「サンリオキャラクターズ ポストカードチャーム」を2024年8月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売する。

「サンリオキャラクターズ み~つけた!キーホルダー」(全10種)は、日常生活のなかにサンリオキャラクターズを発見したような気分になれる、ルーペをモチーフにしたカプセルトイ。

ルーペ部分がクリアになっており、向こう側が透けて見え、出先でかざせば、キャラクターと一緒にお出かけしているような気分に。ボールチェーンがついているため、持ち運びも快適。キャラクターごとに本体側面のカラーが異なるので、お手持ちのバッグやポーチのアクセントとしてもおすすめの一品だ。価格は1回300円。

「サンリオキャラクターズ ポストカードチャーム」は、どこか懐かしさを覚えるレトロな絵柄のポストカードをかわいらしいチャームにした商品。名前を書いておなまえプレートとして利用したり、メッセージを書いて贈り物に添えたりと、さまざまな用途で使用できる。両面キャラクターごとに異なるデザインがあしらわれており、ハローキティやマイメロディ、ハンギョドンなど全10種を展開。全種ボールチェーンと透明袋がついてくる。価格は1回300円。





「サンリオキャラクターズ ポストカードチャーム」ハローキティ, ハンギョドン



(c) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651184