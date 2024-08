サンリオピューロランドで9月6日より、秋のスペシャルイベント「PUROHALLOWEEN(ピューロハロウィーン)」が始まります。25周年を迎える『おジャ魔女どれみ』とのスペシャルコラボも必見です!

マイナビ学生の窓口に所属するZ世代の大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します!

今年のテーマは「魔法使い×イマーシブ」。イベント期間中は、魔法使いをイメージしたフォトスポットや魔法使いになった姿がキュートなフードメニューが登場。”魔法”を感じられる演出を取り入れた期間限定パレード「Magical Festa ~Let’s マジーケヴィス!~」の上演、魔法使いのコスチュームに身を包んだキャラクターを1分間ひとりじめできる「PUROHALLOWEEN スペシャルグリーティング」も開催されます。

また、魔法使いにちなんで、『おジャ魔女どれみ』とのスペシャルコラボレーションが実施されるほか、人気芸人が集結するイマーシブコメディ企画「ミステリーピューロランド -大鶴肥満 緋色のウェディング-」、ファッションブランド「repipi armario(レピピアルマリオ)」とのコラボ企画など、ハロウィーンを満喫できるさまざまな体験型コンテンツが多数用意されているのだとか。

開催期間は9月6日〜11月5日。SNSではすでに「おジャ魔女どれみとのコラボはやばい」「衣装かあいいい」「めっちゃ可愛いやん(泣泣泣 おジャ魔女も最高、見てぇ〜〜〜〜〜」「推しのマジシャンのコスプレで行こう」「どれみちゃん!? アツ……」と期待の声が。ワクワクが止まらない2カ月間になりそうですね!

「PUROHALLOWEEN」のコンテンツを一部紹介

Magical Festa ~Let’s マジーケヴィス!~



「Magical Festa ~Let’s マジーケヴィス!~」(左)ビジュアル、(右)マジカルステッキ

「Magical Festa ~Let’s マジーケヴィス!~」は、魔法使いをイメージしたコスチューム姿のキャラクターたちと一緒に楽しむことができる期間限定パレード。ゲストは見習い魔法使いとして、参加グッズの「マジカルステッキ」(全8種/各1,430円)を手に参加することができます。

PUROHALLOWEENスペシャルグリーティング



PUROHALLOWEENスペシャルグリーティング

期間限定コスチュームのキャラクターと1分間の写真・動画撮影ができるスペシャルグリーティング。事前予約制で、参加券(3,000円)1枚につき4名まで参加可能。参加者にはノベルティとして、キャラクターたちの魔法がかかったポストカードセットがプレゼントされ、光を当てると不思議なことが起きるかも……?

おジャ魔女どれみ×PUROHALLOWEEN



「魔法使い」にちなみ、今年で25周年を迎える『おジャ魔女どれみ』とスペシャルコラボ。アニメでおなじみの楽曲「おジャ魔女カーニバル!!」に合わせてイルミネーションが光輝く「おジャ魔女どれみ×PUROHALLOWEEN『ハッピー!ラッキー!みんなにとーどけ!Halloween illumination』」が上演されます。

また、お揃いのコスチュームがキュートなどれみとハローキティのコラボドリンク「どれみ&ハローキティのメルトチョコレートドリンク」(950円)のほか、コラボレーショングッズも販売されます。

repipi armario×PUROHALLOWEEN



repipi armario×PUROHALLOWEEN

ちょっと背伸びをしたい女の子のためのティーンズブランド「repipi armario」とクロミのコラボレーションアイテム全15型が登場。うち6型が、「PUROHALLOWEEN」のスペシャルコラボレーションになっているのだとか。

仮装気分も味わえる期間限定グッズ



仮装気分も味わえる期間限定グッズ

魔法使いになったキャラクターたちの姿や、魔法のキャンディをデザインに取り入れたオリジナルアイテムが多数登場。仮装気分も味わえるカチューシャ(全3種/3,080円)やカチューシャホルダー(全2種/1,540円)、内側に魔法使い姿のキャラクターたちが描かれているブラックのミニトートバッグ(2,420円)のほか、定番のマスコットや蓄光ステッカー、缶入りのお菓子なども用意されています。

ミステリーピューロランド -大鶴肥満 緋色のウェディング-



ミステリーピューロランド -大鶴肥満 緋色のウェディング-

「ピューロランドで行う芸能人の結婚披露宴」を舞台にしたイマーシブコメディ企画「ミステリーピューロランド -大鶴肥満 緋色のウェディング-」。ゲストは列席者として参加することができるのだとか。チケットは、オリジナルスイーツとドリンク、サンリオピューロランドデイパスポートが付いて8,500円。開催日時および出演者スケジュール等はホームページをチェック!

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN

トレンドリサーチャー: 石井深雪

文:CHIGAKO

編集:マイナビニュース ワーク&ライフ編集部