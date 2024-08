【葉山グルメレポ】earth7716 factory-葉山にある素敵…

ナチュラルな雰囲気が心地よいほんとうにおいしいパン

今回は「earth7716 factory」さんへ伺いました。場所は葉山長柄の交差点を逗葉新道方面に抜けるメインの通りから右手に少し入っていったところにあります。

引き戸を開けるとナチュラルな店内においしそうなパンが。実は私が伺った時間はお昼を過ぎていましたが、まだまだお客さんがいらっしゃいます。推しパンは?と伺うと棚上にあるカンパーニュとのこと(594円税込)大きくて丸いハード系のパンです。

こちらのコンセプトは主にタンパク質含有量の多い北海道産の小麦粉を使っており、ライ麦から採取したルヴァンという自家培養した酵母でハード系のパンを作っています。それにより消化がとても良いパンができるのだそうです。夏の暑い時期は酵母が活発になるので加水の量を加減しているそうです。

お店ではごみを少なくする取り組みもされています。こちらではパンを購入したときビニール袋につめてセロテープで留めたりしません。パンをたくさんお買い上げのお客さんはお店の段ボールに入れて持ち帰っていました。

ちなみにご自宅ではラップを使わないのだそうです。ラップをして電子レンジでチンして温めるとどうしてもラップゴミが出ますよね。「食べるものをどうやって温め直しているのですか」の問いに「食材は蒸し直しているんです」とのこと。少しの手間だけれどゴミは出ないし、なにより蒸すと食材はみずみずしいまま美味しくなりそうです。私も見習ってみよう、まずは蒸し器からだわ~と思っていたら、「鍋にお皿を敷いて蓋をするでもいいんですよ」と教えてもらいました。ナルホド、それなら私にもすぐできそうです。そんな姿勢がお店の雰囲気やパンにもあらわれているのですね。

本日おすすめは先ほどのカンパーニュに加えてバナナブレッド(486円税込)、ザ・レザン(540円税込)、オリーブカンパーニュ(378円税込)、カシューナッツスコーン(270円税込)などだそうです。私はこの日、バナナブレッドやザ・レザンを買いました。バナナブレッドはずっしり、超しっとりでとても美味しい。ザ・レザンはレーズンがごろごろ入っています。しかもこのレーズン、いわゆるレーズンというより葡萄感があってパンの生地に葡萄の紫色の汁がほんの少し付いているのです。こんな美味しいレーズン今まで食べたことがなくて感動しました。もちろんパンと良く合っていて絶品です、ぜひともご賞味ください。食事系パンだけでなく、スイーツ系パンもあります。

イベントのお知らせ

2024年8月24日 土曜日8:00-13:00 earth7716factoryの敷地内で「Aloha」マーケットを開催します。

通常のパンに加え、マーケット限定のバーガーも販売します。フラの踊り、ハワイのお塩を使った石鹸ショップ、フラの先生の手作りのアクセサリーショップ、スムージー屋さん、着物の生地で作成したアロハシャツ屋さんなどなどハワイなお店の出店あり。ぜひお出かけされてみてはいかがでしょうか。詳細はInstagramでご確認ください。

店舗紹介

■住所:三浦郡葉山町長柄1032-3■電話番号:046-854-7472■営業時間:水木金 11:00-18:00 土8:00-16:00■定休日:日月火■駐車場:有

■Instagram

http://www.instagram.com/earth_7

