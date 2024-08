【鎌倉 グルメレポ】まりも食堂 - 種類豊富な定食！喫煙OK。地元民…

地元民御用達、常盤エリアの食堂

湘南モノレール「湘南深沢駅」から徒歩約11分、鎌倉駅周辺の繁華街からは少し離れた住宅街エリアにある、「まりも食堂」。

昼の部と夜の部に分かれて営業しており、地元民が通うローカル感が滲み出ている食堂です。

こぢんまりとした外観とは裏腹に、店内は奥にとっても広いです。カウンター席にはお勤めの合間にランチで訪れている男性客が多い印象。

まりも食堂のスープがファンという、テイクアウト待ちの主婦の方もいらっしゃいました。

まりも食堂は、専用の無料駐車場が3台あるのが嬉しいポイントです。

空いているかどうか、事前に電話で確認した方が良いかもしれません。

店内には、テーブル上だけでなく壁にずらっとメニューが掲示されています。定食、丼もの、麺類、一品ものなど種類豊富なのが特長です!

ちなみに、ご夫婦で忙しく切り盛りされている食堂ということもあり、お茶とお冷はセルフサービス。ご夫婦は寡黙ですが、お話させていただくととても温かい雰囲気でした。

注文したお料理を待つ間は、漫画や雑誌、新聞などが入り口横にたくさんあるので退屈しません。大きなテレビもあります。

自分好みにアレンジできるよう、調味料の種類も豊富です。ソース、醤油、塩、胡椒、ラー油、お酢などがあります。

こちらは親子丼(税込850円)。お漬物と味噌汁がついてきます。

甘めの味付けの親子丼は、椎茸の出汁が効いていて風味豊か。半熟気味のとろっとした玉子と、玉ねぎのシャキシャキ加減が美味しくて、王道の親子丼。

味噌汁は、ワカメと大根。親子丼も味噌汁も、同行した幼児の娘も気に入って食べていました。

ちなみに昼も夜も喫煙可のお店ではありますが、お子様用カトラリーも用意していただけるので、子連れもOK。ホッとする家庭の味を楽しむことができます。

夏の風物詩「冷やし中華(税込900円)」をいただきました。

トマト、キュウリ、しなちく、紅生姜、錦糸卵、ハムの具材に、海苔がかかったこちらも王道の冷やし中華です。

麺はモチモチ、様々な具材の食感が楽しめます。何より、タレがさっぱり旨くてこれぞ王道の冷やし中華!

間違いない美味しさでした!家庭的なホッとする味と古き良き雰囲気が流れるまりも食堂に、ぜひ足を運んでみてくださいね。

店舗情報

【まりも食堂】

■住所:〒248-0022 神奈川県鎌倉市常盤303-1■電話番号:0467-31-6013■営業時間:昼の部 11:00~14:00 (L.O 13:30)/夜の部 17:00~21:00 (L.O 20:30)■定休日:火曜日※駐車場:専用駐車場3台あり※営業日など変更になる場合がありますので、ご注意ください。

The post 【鎌倉 グルメレポ】まりも食堂 - 種類豊富な定食!喫煙OK。地元民が通う昔ながらの大衆食堂。 first appeared on 湘南人.