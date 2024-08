【逗子 グルメレポ】CREMAHOP（クレマホップ）- 毎月の限定フ…

素材にこだわる逗子屈指のアイスクリーム&コーヒー店

京急逗子・葉山駅から徒歩5分(JR逗子駅から徒歩約6分)、逗子銀座通りを逗子海岸方面へ進んでいくと、右手にCREMAHOPが見えてきます。

お店から逗子海岸までは徒歩10分!テイクアウトして海まで散歩もおすすめです。

CREMAHOPファンの筆者は、未だMORNING WAFFLE Set(10:00~13:00限定メニュー)は試したことはありません。

が、アイスクリーム以外も美味しいと噂の、他ラインアップでCREMAHOPデビューするのもありだと思います!ブランチに良さそうですね。

さて、CREMAHOPでは毎月5種の期間限定フレーバーが登場します。来るたびにワクワクする新顔フレーバー、この月は「イタリアの旅」がテーマ。

ベネチアン風、赤ワイン用ブドウ品種の代表格「カベルネソーヴィニヨン」のソルベ、マスカルポーネ、黒トリュフなどイタリア料理を思わせるユニークなラインアップに心が躍ります!

店内は深々と腰かけられるソファ席の数が多めで、とてもリラックスできるのがお気に入り。もちろんテーブル席もあります。

平日でもランチタイムを過ぎた頃から賑わい始めるので、店内でゆったりしたい方は早めの入店がおすすめです。

注文はとってもシンプル。まず、どれくらい食べたいか?シングル or ダブル or トリプルか。次に、カップ or コーン or ワッフルコーン(+50円)か。

支払いは現金、カード、一部QRコード決済OK! ※交通系ICカードは不可。

レジ横には、色々なフレーバーのクッキーが並んでいます。アイスクリームにディップしても美味しそう!

「味噌マシュマロクッキー」は名物のようです。すべて210円(税込)。

CREAMAHOPといえばアイスクリームのイメージですが、コーヒーもかなり美味しいことで有名です。

豆は100%アラビカ種を使用していて、デカフェやソイへの変更が、なんと無料!プラス料金かかるコーヒーショップが多い中、カフェインやミルクが体質に合わない方にとって嬉しい配慮。

まだコーヒーを試したことが無いので、お腹に余白を残して次回こそはトライしてみたいです。

因みに、店内の一角にはちょっとしたおもちゃが販売されています。お子さん連れも多いCREAMAHOPならではのはからいです!

ロゴTシャツやキャップ、トートバッグなどの、CREAMAHOPオリジナルアイテムも必見。

シンプルでアメリカンテイストな、キュートな商品たちです。

さて、そうこうしているうちに試食タイムがやってきます。CREAMAHOPでは、なんと3種のアイスクリームの試食(スプーン一口分)を経てから、カウンター越しのメニュー表から好みのフレーバーを選ぶことができます。

筆者はこの日、まだ試したことの無い「宇治抹茶あずき」、「チョコミント」、「ダビデ像 with 黒トリュフ(7月限定フレーバー)」をチョイス。最後の黒トリュフは味が濃いようで、スタッフの方から3種目(最後)のタイミングでの試食をおすすめいただきました(確かに、濃厚かつ高級な風味がしました!)。

悩んだ挙句、選んだのは試食外のフレーバー「マスカルポーネとマンゴーのジェラート」と「チョコココナッツ」のダブル(税込690円)。ザクザク美味しいワッフルコーンにしたので、プラス50円です。

どちらも今月限定のフレーバーで、絶対に外さない美味しさと見込んでの選択です!

そしてCREAMAHOPのアイスクリームは、1スクープが結構大きいのが高ポイント。幼児の娘とシェアしましたが、ダブルだと充分に満足できました。キッズアイス(税込390円)もあるので、お子さん連れの方はぜひ検討してみてくださいね。

トップのマスカルポーネとマンゴーのジェラートは、濃厚さと爽やかさが相まってチーズケーキのよう。途中途中で、マンゴーの果肉も顔を出すとき、よりマンゴー感が楽しめます。

下段のチョコココナッツは、想定よりもココナッツ感があり好みの塩梅!チョコレート味も濃厚で、一口ごとに満足感があります。

また、実はどのフレーバーが上で、どのフレーバーが下か(どのアイスクリームを先に食べたいか)も、スタッフの方が親切に聞いてくれます。この細やかな心遣いがいつも、とっても嬉しい。

同行者がチョイスしたのは「カベルネソーヴィニヨンソルベ」と「ベネチアンティラミス(下段)」。同じくダブルで、ワッフルコーンと合わせて740円(税込)です。こちらも両フレーバー、期間限定もの!

葡萄果汁がしっかりと濃縮されている味わいで、口の中で溶かすとまるでワインを飲んでいるかのよう!ハーブのような爽やかな風味も感じました。

もう一点、CREAMAHOPを語るうえで特筆したいのは、素材へのこだわり。

動物性素材不使用のVEGAN ICE CREAM(ビーガンアイスクリーム)の種類が豊富で、乳や卵アレルギーの方でも安心して食べられます。有機豆乳、アーモンド、有機メープルシロップを使うことでまろやかさやコク、甘さになどクラシックアイスクリーム(乳や卵を使用したアイスクリーム)と遜色ない美味しさを実現しています。

改めてCREAMAHOPの雰囲気や粋なサービス、アイスクリームの味・ボリュームやこだわりを再確認した今回の訪問。また必ず足を運びたいと思います!

入店後から食べきるまでを「アイスクリームの旅」と表現するCREAMAHOPで、ぜひ甘く楽しい旅をお楽しみくださいね!

店舗情報

【CREMAHOP(クレマホップ)】

■住所:〒249-0006 神奈川県逗子市逗子1丁目7-4 清水屋ビル1F■電話番号:無し(公式ホームページ内のお問合せ欄、又はInstagramのDMよりご連絡ください。)■営業時間:10:00~21:30■定休日:不定休※駐車場:無し※営業日など変更になる場合がありますので、ご注意ください。