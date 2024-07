【小田原 グルメレポ】薬膳喫茶KURA - 趣のある空間と薬膳を取り…

今回は小田原駅から箱根登山線で一駅の箱根板橋駅にある喫茶店をご紹介します。お店は最寄り駅からは徒歩約5分の旧東海道の通りにあります。車の場合は駐車場がお店の右側と斜め向かいに合計4台あります。地図上は一見行きにくいエリアのように見えましたが、電車でも車でも行けてアクセスがいいです。

こちらのお店、まず気になるのが建物の外観。シンメトリーな窓と扉に可愛らしいベランダがあり、コンパクトですが存在感がある洋館です。

Come in we are openと書かれた看板や案内も相まって思わず中に入ってみたくなります。

板橋地区は古くは職人の街で随所に昔の趣が残っているそうで、この建物も旧朝倉邸といい、左官屋の職人のご自宅だったとのことです。カフェで休憩しながら街歩きも楽しそうですね。

レトロな引き戸を開けて中へ入ると、中は明るく内装も目を惹きます。入り口で靴を下駄箱に入れてスリッパに履き替えるようになっています。

まるで旅館や家の玄関から上がるようで落ち着きます。玄関はタイルや壁が改装前のもので、レトロでかわいい洋風デザインで素敵でした。板の間に上がると招き猫がお出迎えしてくれ、ここから和の空間に切り替わります。

これらの作りは看板建築と言われ、周辺には昔このような建物が多くあったようです。1階は旧朝倉邸を生かしつつうまく改装をされて、2階はほぼ当時の間取りだそうです。当時のガラス窓や電気のスイッチなど一つ一つが可愛らしいです。

それから建物だけでなく、それに合わせて店主が選んだインテリアや、周りの人々からお店に集められたレトロな雑貨達も見どころです。ぜひ着目してみてください。

今回は2階のテーブル席でランチを楽しみました。

つい建物に気を取られていましたが、店名に薬膳喫茶とついているだけあってメニューにもこだわりがたくさんありました。ランチメニューは10時半から売り切れ次第終了です。今回は定番の薬膳煮込みハンバーグ1,430円(税込)と薬膳発酵キーマカレー1,430円(税込)を2人で注文してシェアしました。

オーダーはQRコードからスマホででき、クレジットカード決済であればその場で支払いもできます。ランチメニューにはごはんとスープがついています。さらにこの日はパンの日ということで、小田原のコパンというパン屋さんのベーグルかフォカッチャを選べました。

薬膳煮込みハンバーグは、まぁるく高さのある形で、ふわふわ食感と甘めのソースが優しさを感じさせます。ソースには小田原の梅酒が使われているそうで、これが甘ったるくない、よい甘みを出しているのだと思います。こちらにはフォカッチャを選んだのですが、これが大正解。パン自体も美味しく、ソースをつけて食べるととても合います。

薬膳発酵キーマカレーは、辛味のないカレーにお好みでラー油醬とヒハツパウダーをかけて調節します。そのまま食べるとたしかにマイルドでした。ラー油とヒハツパウダーをかけると味変で香ばしさがあっておいしいです。4種の和風アチャールがついていて、酸味などいろいろな味と食感が楽しめて飽きません。セットのスープは鶏のお出汁の旨味があり、優しく沁みます。松の実とゆり根が入っています。

ランチメニューだけでなくドリンクメニューも豊富で、あれこれ目移りします。ランチと一緒だとプラス200円でランチドリンクが付けられ、それ以外の通常ドリンクメニューも100円引きで注文できます。

せっかくなので薬膳茶の喉優茶660円(税込)を飲みました。

スッと喉に効きそうなすっきりさがありますが、それだけでなく意外とまろやかで飲みやすかったです。薬膳茶にはなんと薬膳米粉クッキーもついてきます。そして2種類も選べます。バターバニラと桑の実、黒糖と黒なつめにしました。薬膳茶もクッキーも、味だけでなく、食材や効能を見ながら体調に合わせて悩んで選ぶ工程が楽しかったです。

また、淹れ方も映えて楽しいとおすすめのアイスカフェソフィーチェ880円(税込)も飲みました。コーヒーが入った大きなワイングラスが運ばれ、その場で泡立てたミルクを注いで仕上げてくれます。

もっちりと密度のあるミルクの泡がコーヒーの上に2層になって注がれていきます。ミルクの層がたっぷり、と思いきや、実はコーヒーとミルクは1対1なのだそうです。アガベシロップで甘みがついています。そのまま飲むとそれぞれが口に来て、混ぜるとカフェオレで、お好みですが混ぜて飲むのが無難とのことでした。

レジではオリジナルのクラフトコーラや薬膳茶、コーヒーの販売もあります。

歴史ある建物とこだわりのインテリアに加え、お料理やドリンクも美味しいので、時が進むのも忘れてついまったりと過ごしたくなる心地良さでした。そんな身体が喜ぶランチタイムを過ごしたいとき、薬膳喫茶KURAを訪れてみてはいかがでしょうか。

店舗紹介

【薬膳喫茶KURA】■住所:〒250-0034 神奈川県小田原市板橋649■営業時間:9:00-17:00■定休日:火曜、水曜■駐車場:有■TEL:0465-20-9886