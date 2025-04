Aile The Shota、桜満開の渋谷でフリーライブ開催

3月に自身最大規模となった東京ガーデンシアターでのワンマンライブを成功させたシンガーソングライター・Aile The Shotaが、4月5日(土)に「サクライブ」と題したフリーライブを行った。

「街行く人々に音楽を気軽に楽しんで欲しい」という本人の思いを元に企画された今回のライブは、渋谷の音楽カルチャーを応援する”SHIBUYA PARK MUSIC”プロジェクトの舞台である渋谷区立北谷公園というオープンな会場で行われ、3月15日にリリースした「SAKURA」などの自身の楽曲に加え、会場からのリクエストでこの季節をテーマにしたカバー曲も披露された。今年は新曲「SAKURA」を皮切りに「春夏秋冬」をテーマにした楽曲をリリースすると発表しており、MCでは夏曲のリリース時にもフリーライブを行いたいと語った。

今回はキーボーディストのHiromuと二人ということで鍵盤での弾き語りライブを1時間近く行い、ファンだけではなく近くで買い物をしている人や海外からの観光客も足を止め、春の穏やかな午後の時間をAile The Shotaの歌声とともに楽しんだ。

<リリース情報>

Aile The Shota

Digital Single 「SAKURA (Prod. Taka Perry)」

配信中

https://orcd.co/ats_sakura

<ライブ情報>

「Place of Mellow organized by Aile The Shota」

2025年5月16日(金)Zepp Shinjuku (TOKYO)

OPEN :17:00 / START 18:00

出演者:Aile The Shota/idom/dawgss/eill

【チケット種別・料金】

スタンディング:¥5500(税込)

Place of Mellow先行受付:4月13日(日) 23:59まで

https://eplus.jp/ailetheshota/

「Aile The Shota fanclub event」

Aile The Shota初となるfanclub event開催決定

2025年8月2日(土)代官山UNIT

2025年8月31日(日)梅田Shangri-La

チケット:5月16日頃より、Aile The Shota fanclub先行受付を実施予定。(詳細は後日発表)

https://bmsg.shop/pages/ats-fc-members

HP:https://ailetheshota.tokyo/