【三浦　グルメレポ】Cafe Fossette-地元食材をふんだんに…

今回は三浦漁港の近くにある、クレープとガレットのカフェ、Cafe Fossetteを紹介します。

Cafe Fossette

カフェフォセットは2024年2月に開店したクレープとガレットのカフェです。

シックな店内の真ん中には調理台がありガレットやクレープを作ってる姿が間近でみられます。

美味しそうな焼き菓子も置いてあります。

ちょっとした手土産やお土産にもおすすめです。

店内の飲食は勿論、クレープや飲み物などテイクアウトもできるのでお散歩しながら食べるのもオススメです。

店内のメニューはガレット、クレープの他にもサラダやスープ、小皿料理などもあります。

また、ワインも種類豊富に取り揃えていますのでワイン片手に海を見ながら美味しいお料理を食べるのも素敵ですね。

ガレット

ガレットはフランスブルターニュ地方の郷土料理で蕎麦粉を使用しているお料理で食事としてもスイーツとしても楽しまれています。

またガレットのお供としてブルターニュ地方では古くからシードルというりんご100%の発泡酒があります。

もちろん、フォセットでもシードルがありますので、ガレットと一緒に注文してみてはいかがでしょうか。

フォセットのガレットの人気商品は三浦野菜を使用したもの。

三浦野菜のサラダに生ハム、チーズ、タマゴの組み合わせはボリューム満点です。

生ハムをマグロの生ハムに変えたものもあるので是非お気に入りをさがしてみてくださいね。

クレープ

フォセットのクレープはナイフとフォークでいただく本格派。

一番人気はシンプルのバター、砂糖(税込:650円)

蜂蜜、バター(税込:800円)も人気です。

バターは試作に試作を重ねて選び抜いたバターを使用しています。

ガレットを注文している方限定でクレープを少し小さめの3/4サイズ(クレープ各種‐200円)で注文することもできます。ガレットもクレープも食べたい人には嬉しいサービスですね!

また、クレープにお隣の3204さんのジェラートトッピングができるそうです!

購入後に持込を自身で行いますので気になる方は店員さんに直接相談してみてください。

季節の三浦野菜サラダのガレット

今回はオススメの三浦野菜サラダ、生ハム、チーズ、タマゴを注文しました。

生地を焼いてそこにタマゴとたっぷりのチーズ。

焼き上がったガレットに三浦野菜のサラダがたっぷりと乗ります。

この日のサラダにはコリンキーやセロリ、トウモロコシなど10種類ほどの三浦野菜が使用されていました。

大きさは約20㎝でお皿からはみでるほどの大きさ。

今まで出会ったガレットは小さめでペロリと食べれてしまうものばかりでしたが、フォセットのガレットはとてもボリューミー!

シェアして食べるのに丁度良い大きさかなと思います。

ガレットの生地はほんのり塩の効いた優しい味。

具材ののってる生地はしっとりもちもちで、外側はパリパリさくさくの2種類の食感を楽しめます。

ガレットでなかなかパリパリ食感を楽しむことができないのでこれも嬉しいポイントですね!

サラダの味付はシンプルにオイルと塩コショウ。野菜本来の甘味を味わえる美味しいサラダになっています。

チーズや生ハムの塩味がサラダにも合う!

ボリューム満点のガレットは最高に美味しいです。

シンプルな美味しいクレープ

ガレットを堪能した後にはデザートのクレープ!

調理しているところを見学させてもらいました。

とろ~り生地を鉄板に流し込み伸ばす!

この技は本当に家で真似ができないのですごいなーといつも思っています。

生地が焼けてきたらなんとそこにバターをぬりぬり!

店内には生地とバターの甘い幸せの香りが漂います。

生地はパリパリに仕上げるので少し時間をかけて焼き上げてくれます。

焼き加減を見ながらお砂糖をかけ、巻いていきます。

仕上げにバターを乗せて出来上がり!

すぐ食べたいところですが、バターが生地にしみていくところを眺めてからいただきます。

重すぎないバターと砂糖の甘味が生地にしみ込んでいてとても美味しい!

シンプルな具材だからこそこの各素材の美味しさが際立ちます。

どこから食べても美味しいクレープで幸せな時間を過ごせました。

ごちそうさまでした!

夏休みはフォセットのクレープを片手に三崎漁港の散策を楽しむのはいかがでしょうか。

店舗紹介

■住所:〒238-0243 神奈川県三浦市三崎3-12-10

■電話番号:046-884-3970

■営業日:木、金、土、日曜日

■営業時間:11:00~18:00(LO.17:00)

■HP

■Instagram

※駐車場がございませんので近隣のコインパーキングのご利用をお願いいたします。

※営業日、時間など記載と異なる場合がございますのでご来店時はInstagramなどでご確認ください。

The post 【三浦 グルメレポ】Cafe Fossette-地元食材をふんだんに使ったガレットとクレープのお店 first appeared on 湘南人.