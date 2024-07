【鎌倉 ショップレポ】キッチン＆バーGREEN-お腹いっぱいの家庭料…

大船駅から徒歩1分のアクセスのいい場所にある「キッチン&バーGREEN」

オープンしてもうすぐ1年、お店のすぐ近くには、「Karaoke&Bar SandCastle」の姉妹店もあるそうです。

深夜まで営業しているバーでありながら、夜の新定番「大船豆腐ハンバーグ定食」を中心に、お腹いっぱいになれる家庭料理を提供しているお店です。

階段を登って3階まで

入り口は、この看板を目印にして、奥の階段を上がっていきます。

お店は、3階なので、階段をどんどん登っていきます。

入り口は、この緑色の枠のガラスの扉です。

中に入ると、両サイドのカウンター席と、奥に2人掛け、4人掛けのテーブル席があります。

広々としたスペースなので、貸し切りも可能。テレビもあるので、スポーツ観戦などを楽しむこともできるそうです。

奥のスペースで、ダーツでも遊べます。

カラオケもあるので、2次会のお店としてもぴったりですね。

浜崎あゆみさんのPVが随時流れているのも、世代的にかなりツボです。

このお店の代表のみりあさん。普段はもうひとつのSand Castleにいることが多いそうです。

5年前に大船の街と人のあたたかさに魅了され、独立を決意。現在は、大船で2店舗の飲食店の代表をしている実力派の女性です。

看板メニュー「大船豆腐ハンバーグ定食」

大船は飲食店の激戦区で様々なお店がありますが、キッチン&バーGREENが提供するのは、手作りの家庭料理です。

実家でお母さんが作ってくれたような、友達のお家に行ったら作ってもらったような、彼女が作ってくれたような、いろんなシチュエーションで妄想が膨らんでいきそうな、ほっとするみんな大好きな手作りの味です。

GREENという店名に基づいて自然と健康を意識した野菜たっぷりのヘルシーメニューです。

豆腐ハンバーグと言われなければ分からないかもしれないくらい、肉々しくボリューム満点。

玉ねぎのソテーや生野菜が添えてあるのも嬉しいですね。

かなり色々なメニューがありますが、それ以外にも冷蔵庫にある食材であれば、「あれ食べたい!作れる?」とオーダーしてもらえれば作ることも可能だそう。

夏はあえて凍ったまま出す無限ピーマンは、シャリシャリで、ハイボールによく合う。

無限ピーマン 300円(税抜き)

身体に染みるやさしさが嬉しい。

ほうれん草とベーコンのソテー 600円(税抜き)

代表のみりあさんから指名されて、現在GREENの店長を務めているのはさくらさん。

GREENの料理は、すべてさくらさんの手作り。奥のキッチンで作り、温かいごはんを提供してくれます。

お酒のおすすめは、自家製の果実酒。

2024年7月の時期では、「梅」「パイナップル」「トマト」の3種類だそうです。

筆者は、珍しいパイナップルサワーを頂きました。

おすすめは、ソーダ割り。パイナップルの甘味と口いっぱいに爽やかに広がるソーダが夏の夜にたまらないです。

お酒の種類も、ビール、焼酎、ウイスキー、カクテル等、なんでも揃っています。

ボトルメニューも豊富です。

お客様は、お二人に会いに来てくださる方も多いそう。

代表のみりあさんは、「この先も、店舗を増やしていって、女の子が自立して働ける場所を増やしていきたい」と語ってくれました。

今回の取材で、同世代の筆者もクールながら熱い想いを持って店を運営しているみりあさんにパワーをもらい、何かあった時はみりあさんに話を聞いてもらって、さくらさんの作ったあたたかい豆腐ハンバーグが食べたいなとほっこりした気持ちになれました。

ぜひ皆様も一度「キッチン&バー GREEN」に遊びにいってみてください。

店舗情報

【店名】:キッチン&バー GREEN

■住所 神奈川県鎌倉市大船1-19-13-2 ロイヤル大船302

■電話番号 0467-53-7778

■営業時間 18時~LAST

■定休日 月・火 定休日

