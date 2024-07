インダストリアル系カフェとホームメイドスイーツ

水色の外観の工場の建物の中に気になる素敵なカフェがあります。本日は工場の門をくぐって「VANCOUVER COFFEE ROASTERS」さんへ行ってきました。

中に入ると広々とした居心地のよいスペース広がっています。照明や内装はシンプルでおしゃれ。それもそのはず、現在別の場所にある建築デザインの会社(薪ストーブの販売もしています)のカフェ部門とのこと。オープン1年目を迎えます。

普段あまり入ることがない工場の雰囲気が活かされていてわくわくしますね。

ギルトフリーなスイーツの数々

今回は「キャロットケーキ(720円税込) アイスカフェラテ(750円税込)を注文しました」キャロットケーキ大好きで色々なキャロットケーキを食べている私ですが、こちらのものはずっしり。メルトなクリームがとても美味しいです。アイスカフェオレは冷たいミルクにコーヒーを自分で注いでいただきます。コーヒー豆にもこだわり、厚木にもあるこちらのお店で焙煎した豆を送ってもらっているそう。

スイーツはすべてカフェ内のキッチンですべて手作りしています。キャロットケーキ・ブラウニー・チーズケーキ・チョコチャンククッキー・ダブルチョコレートクッキーはすべてグルテンフリー。オートミールクッキーは乳製品、卵、白砂糖不使用なのでお子様のおやつにも安心です。

ケーキ類はテイクアウトもできます。ラッピングも可なのでプレゼントにもいいですね。

ティラミスは見た目にも大きさがありますが、マスカルポーネがふんわり。とっても軽くて美味しい。他にもおすすめはありますかとたずねると、チーズケーキ、レーズンサンド、飲み物ではカフェラテとのことでした。またこれからの季節にぴったりなのが、コールドドリンクのカスタマイズ。次の4種類のカスタマイズができます。オーツミルク(200円税込)、バニラアイスクリーム(150円税込)、コーヒーゼリー(100円税込)、エスプレッソショット(200円税込)

天井が高く、工場ならではの広い空間。冬はきっと薪ストーブが大活躍ですね。

わんちゃん用のDOG TREATSもこちらで手作りしています。さつまいも、米粉を使用したカリカリおやつです。(500円税込/10本 ミニサイズもあり)テラス席はわんちゃんもOKなのでのんびり過ごせそうです。

店舗紹介

■住所:藤沢市川名1-11-42■電話番号:070-6480-2602■営業時間:平日・土日11:00-17:00■定休日:月火■駐車場:なし お店すぐ前にコインパーキング有*キャッシュレス決済のみ■Instagramhttp://www.instagram.com/vancouvercoffee.roasters

The post 【藤沢グルメレポ】VANCOUVER COFFEE-水色の工場カフェ first appeared on 湘南人.