BABYMETAL、映像作品3作がTOP10入り　ブラジルでSlipknotとの共演も新たに決定

BABYMETALが7月10日(水)に発売したライブ映像作品『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』が、7月22日付のオリコン週間Blu-ray Discランキングと音楽DVDとBlu-rayの売り上げを合算したオリコン週間ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングで初登場1位を獲得した。オリコン週間ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングでの1位獲得は通算7作目となる(オリコン調べ 2024/7/22付:集計期間:2024年7月8日~7月14日))。

全世界25ヵ国を回り、国内外通算で約100公演を実施し、自身最大規模のワールドツアーを敢行したBABYMETAL。本作は、そのワールドツアーの日本凱旋公演として、今年最初のアリーナ公演を2024年3月2日(土)、3日(日)に横浜アリーナにて2DAYS開催したMOMOMETALの”聖誕”を祝うライブの模様を収録した映像作品となっている。

また、BABYMETALの二十歳の聖誕祭ライブシリーズとして、同日発売されたSU-METALとMOAMETALの二十歳の聖誕祭ライブ映像作品もそれぞれ、「LEGEND - S - BAPTISM XX - (LIVE AT HIROSHIMA GREEN ARENA)」の復刻盤がオリコン週間ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングで初登場8位、「BABYMETAL ARISES - BEYOND THE MOON - LEGEND - M -」の通常盤が初登場5位を獲得し、合計3作品がTOP10入りを果たした。

BABYMETALは、10月20日にデビュー25周年を祝うSlipknotが主催するブラジル・サンパウロで開催の音楽フェス「KNOTFEST SÃO PAULO, BRASIL 2024」への出演、そしてSlipknotが11月9日にメキシコ・メキシコシティで行うヘッドラインショーにSPECIAL GUESTとして出演することも決定。自身最大規模のワールドツアー「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024」の締め括りとなった沖縄公演「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 TOUR FINAL IN JAPAN LEGEND - 43」の模様を収めたライブフィルムが『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE』と題して、2024年8月23日(金)より全国の劇場で公開することも決定している。

BABYMETAL Official Website http://www.babymetal.com