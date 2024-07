デビュー前で再生回数1000万回突破のONE OR EIGHT、SOUMAのラップパフォーマンスを公開

デビューに先立ち、先日YouTubeアカウントから突如投稿された「KAWASAKI」と題したパフォーマンス動画が、瞬く間に世界中に拡散され、一夜にして300万回再生を記録、現在1000万回再生を突破したボーイズグループ、ONE OR EIGHT。

ONE OR EIGHT / KAWASAKI (Performance Video)

そんなONE OR EIGHTからメンバーのSOUMAによるパフォーマンスコンテンツ「ONE OR EIGHT / Cash In Cash Out (SOUMA)」が公開された。

ONE OR EIGHT / Cash In Cash Out (SOUMA)

【写真を見る】「ONE OR EIGHT / Cash In Cash Out (SOUMA)」のサムネイル

本動画は、世界的大ヒットを連発しているPharrell Williamsが、21 SavageとTyler, The Creatorを迎えた楽曲「Cash In Cash Out」をベースに、オリジナルのリリックをのせたパフォーマンスコンテンツ。Louis Vuittonのモノグラムがプリントされたデニムシャツを身にまとい、自信に満ち溢れた多彩なフロウで魅了するSOUMAのパフォーマンスで、自由に今を楽しむ若者の自分流な生き方を見事に表現。

ハイレベルなラップスキルはもちろんのこと、映像では見た人を引き込むエネルギッシュなパフォーマンスも存分に味わえるため、ぜひチェックしてみてほしい。

デビューへの期待も高まるONE OR EIGHT。今後の動向から目が離せない。

▼SNS情報

Instagram: https://www.instagram.com/oneoreight_

TikTok: https://www.tiktok.com/@oneoreight_

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCKLJ7KyrpgK3yxRz-PHrx5A?sub_confirmation=1

X: https://twitter.com/oneoreight__

Facebook: https://www.facebook.com/oneoreight.official/

Weibo:https://weibo.com/u/7923834032

bilibili:https://space.bilibili.com/3546646377924936

Douyin https://www.iesdouyin.com/share/user/MS4wLjABAAAAg0-ll0e-AAq9BOgh2Qzc32rvXcp3CrO32JgBn_sIqttweAzTT-GlNGTA_37QB2Wo