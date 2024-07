【横須賀　グルメレポ】Café-galerie Le Chat Ro…

京急線横須賀中央駅から徒歩15分程の不入斗の小高い丘の上にあるCafé-Galerie Le Chat Rose(カフェ ギャラリー ルシャローズ)を紹介します。

ルシャローズ

フランス育ちのオーナーが自然豊かな場所に魅了されこの土地で、フランスのカフェ文化を広めていきたいという熱い思いで2024年6月22日にオープンしたばかりのカフェです。

地域の方々が気楽に立ち寄れ、おしゃべりをしたくなった時にふらりと寄って誰かに出会ったり、癒しの一時を過ごせる場所。

友人と会話をしたり、心ゆくまで考え事にふけったり。

忙しい日常から自分をほんのひとときリセットできる、そんな横須賀市民の憩いの場所になって欲しいというオーナーの想いのつまったカフェです。

美味しいワインやおつまみなどもありますのでお気軽にお立ち寄りください。

ギャラリースペース

画家でもあるオーナーが描いた作品がギャラリーに展示されています。

猫が好きで、作品は猫しか描かない!と決めているオーナーの作品はどれも猫愛が溢れてる暖かみのある作品ばかりです。私が気になったのがこの2点

温かみのある作品にうっとりしてしまいました。ギャラリースペースはこれから合同展示などを予定しているそうです!

ギャラリーでは今後グループ展等も企画が予定されているようです。

楽しみですね。

可愛い店内

明るい店内はお花と猫のモチーフが至る所にあります。

お花の刺繍がされているランタンシェードも可愛い。

看板猫のシャルルマーニュとナポレオンのお写真も飾っています。

店内奥にはキャットタワーがありシャルルマーニュちゃんが出迎えてくれます。

さりげないインテリアも猫ちゃんでかわいいですね。

オープンなテラス席

テラスには可愛い黄色いテーブルと椅子があります。小高い丘の上にあるので風がよく通り気持ちいい!

また大きな木があり木漏れ日を感じながらくつろげるテラス席はつい長居しちゃいそうですね。

大きな木にはリスが遊びにくることもあるそうです。つい時間の流れを忘れてしまいそうです。

フランス仕込のお料理

オーナーはフランスを始め世界各国で生活をしてきて、様々なエッセンスの加わったお料理を提供してくれます。

メインのお料理は煮込んだりするため事前の予約制になっています。気になるお料理があれば事前に電話にて問い合わせしておくと安心です。

今回はスイカ・クリームソーダ・ジュース(税込:600円)、ズッキーニとベーコンのキッシュ(税込:600円)、レッドベリータルト(税込:600円)をいただきました。

自家製のキッシュ

キッシュは温かくとろとろで美味しい。

ズッキーニの歯ごたえもしっかりしていて食べたときにちょうど良いアクセントになっています。

付け合わせのパセリはなんと自家栽培!

お庭で育った新鮮なパセリはクセも無くとても食べやすく、濃厚なキッシュによく合います。

お庭ではパセリとバジルが元気に育っていました。

レッドベリータルト

薄目の生地にカスタードクリーム、レッドベリーの酸味の調和が程よく美味しい。ベリーは数種類使用していて酸味のあるものもありますがその酸味以上にカスタードクリームが甘くておいしいのです。

オーナーいわく、ケーキは甘いもの!なので甘めに仕上げているそうです。甘いものは心のエネルギーにもなるので幸せですね。

スイカ・クリームソーダ・ジュース

クリームソーダ好きとしては頼まずにはいられない1品。

お店のカラーに良く似合うコーラルピンクのかわいいドリンクです。クリームが混ざってるのでクリームの味わいを楽しみながら飲めます。スイカとクリームの優しいあまみが楽しめるドリンクです。

横須賀ではあまりみないフレンチスタイルカフェ。週末にワインにカフェ、お食事をゆっくり楽しむのはいかがでしょうか。

店舗情報

■住所:〒238‐0051 神奈川県横須賀市不入斗3-70■電話番号:080‐7369‐0581

︎営業日:土・日・祝日

︎営業時間:11:00 - 20:00

︎facebook※小高い丘の上にあるため細い階段を上ります。また駐車場がありませんので近隣のコインパーキングのご利用、公共交通機関をご利用ください。

※メインのお料理は予約制ですので事前に店舗までお問い合わせください。

