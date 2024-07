サマーソニック&ソニックマニアがタイムテーブル公開、追加アーティスト発表も

2024年8月17日(土)、18日(日)に東京と大阪で開催される「サマーソニック2024」と8月16日(金)に開催される「ソニックマニア」のタイムテーブルが公開、追加アーティストが発表された。

ソニックマニアは、幕張メッセ内の3ステージをダンス・フロアに昇華させる日本最大のオールナイトフェス。オープニングアクトとして、世界最大規模のビートボックス世界大会「Grand Beatbox Battle 2023」のクルー部門で優勝を果たし、文字通り世界一位の称号を得た”自身の声のみでステージを成り立たせる”ビートボクサー4人組のSARUKANI、世界中が注目する最大規模の複合フェスティバル『SXSW』に2年連続出場を飾ったカメレオン・ライム・ウーピーパイといった、グローバルな活動に注目が集まる2組も追加となった。

また、8月17日(土)東京公演のPACIFICステージに、4人組ロックバンドThe BONEZの出演が決定。大阪公演のオープニングアクトとして、若い世代から強く支持される2組の次世代アーティストtonun、Conton Candyの出演が決定した。

さらに、8月17日(土)東京公演深夜のMIDNIGHT SONICにおいては、昨年に引き続き星野源が深夜のSONIC STAGEを丸ごとキュレーション。”so sad so happy 真夜中” Curated by Gen Hoshinoと銘打ち、豪華な出演者が真夜中の幕張に集結。現代ジャズ界の最重要人物であり、一貫した文化的メッセージを発信しながら、ゴスペル、ヒップホップ、R&Bなど多様なジャンルを自分のものとしたスタイルで複数のグラミー受賞歴を誇る名実ともに世界最高峰のミュージシャンの一人であるROBERT GLASPERが、注目シンガーのYEBBAとのスペシャルユニット、ROBERT GLASPER WITH SPECIAL GUEST YEBBAで出演する。

加えて、エレクトーンを武器にした独自の即興音楽で90年代から活動し様々なミュージシャンのゲストキーボーディストとしても演奏を続けるTUCKER、最重要プロデューサーかつマルチ・プレイヤーでシンガーのTERRACE MARTIN、唯一無二の存在であるドラマー石若駿と同世代のミュージシャンで紡がれるプロジェクトAnswer to Remember、そしてDJとしてHIPHOP黎明期から現在のDJシーンまでも支えているDJ JIN(RHYMESTER)、ギタリストとしての活 動の他にもプロデュースワークや楽曲提供など活動は多岐にわたり「ペトロールズ」の歌とギターを担当しているnagaokaryosuke、さらに今回のキュレーターのGen HoshinoがレアなDJスタイルで出演する。

<イベント情報>

SUMMER SONIC 2024

2024年8⽉17⽇(⼟)18⽇(⽇)

東京会場:ZOZOマリンスタジアム & 幕張メッセ

⼤阪会場:万博記念公園

※東京会場は全券種ソールドアウト

公式サイト:https://www.summersonic.com/

SONICMANIA

8月16日(金)幕張メッセ

開場:19:00/開演:20:30

公式サイト:https://www.summersonic.com/sonicmania/