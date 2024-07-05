集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」公式X(@shonenjump_plus)は、7月4日に同アプリで連載する作品の新刊コミックスを発売した。発売作品は以下の通り。

  • 「少年ジャンプ＋」公式X(@shonenjump_plus)より引用

  • 『怪獣８号【13】』(松本直也)
  • 『ダンダダン【15】』(龍幸伸)
  • 『幼稚園WARS【10】』(千葉侑生)
  • 『2.5次元の誘惑【20】』(橋本悠)
  • 『ラーメン赤猫【8】』(アンギャマン)
  • 『魔都精兵のスレイブ【16】』(タカヒロ/竹村洋平)
  • 『バンオウ-盤王-【8】』(綿引智也/春夏冬画楽)
  • 『ケントゥリア【1】』(暗森透)
  • 『暗黒デルタ【1】』(有波)
  • 『ドクの贈物【上】』(DODOTAN)
  • 『ほったらかし飯【上】』(カカル/とうのきり/５ッ星お米マイスター澁谷梨絵)
  • 『ステージＳ【4】』(針川智也)
  • 『オトメの帝国【19】』(岸虎次郎)
  • 『鶴子の恩返し【3】』(横山左)
  • 『ダディデバディ【3】』(矢野椽大)
  • 『ファイアーエムブレム エンゲージ【3】』(今日和老)
  • 『夏の終点【下】』(西尾拓也)