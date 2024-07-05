集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」公式X(@shonenjump_plus)は、7月4日に同アプリで連載する作品の新刊コミックスを発売した。発売作品は以下の通り。
- 『怪獣８号【13】』(松本直也)
- 『ダンダダン【15】』(龍幸伸)
- 『幼稚園WARS【10】』(千葉侑生)
- 『2.5次元の誘惑【20】』(橋本悠)
- 『ラーメン赤猫【8】』(アンギャマン)
- 『魔都精兵のスレイブ【16】』(タカヒロ/竹村洋平)
- 『バンオウ-盤王-【8】』(綿引智也/春夏冬画楽)
- 『ケントゥリア【1】』(暗森透)
- 『暗黒デルタ【1】』(有波)
- 『ドクの贈物【上】』(DODOTAN)
- 『ほったらかし飯【上】』(カカル/とうのきり/５ッ星お米マイスター澁谷梨絵)
- 『ステージＳ【4】』(針川智也)
- 『オトメの帝国【19】』(岸虎次郎)
- 『鶴子の恩返し【3】』(横山左)
- 『ダディデバディ【3】』(矢野椽大)
- 『ファイアーエムブレム エンゲージ【3】』(今日和老)
- 『夏の終点【下】』(西尾拓也)
／— 少年ジャンプ＋ (@shonenjump_plus) July 4, 2024
本日7/4(木)は
ジャンプ＋作品の
新刊コミックス発売日🎊
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7月刊は
『#怪獣８号』13『#ダンダダン』15
『#幼稚園WARS』10『2.5次元の誘惑』20『#ラーメン赤猫』8など
一挙に17作品が発売‼
7月刊のラインナップはこちら👇https://t.co/bgSx79cjIR#にごりり