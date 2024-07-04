嵐の櫻井翔が総合司会を務める日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY 2024』(6日15:00～)のタイムテーブルが発表された。
※各時間ごとアーティスト名五十音順に掲載(メドレー・企画を除く)、放送時間は変更の可能性あり
■15時台
・imase「NIGHT DANCER」
・HY「366日（Official Duet ver.）」
・＆TEAM「チンチャおかしい」
・JO1「Love seeker」または「SuperCali」※視聴者投票企画
・NOA「COLORS」
・美麗-Bi-ray-「Butterfly」
・松本伊代＆AMAZONS「センチメンタル・ジャーニー（ハーモニーバージョン）」
●会場まるごと縦断マイクリレーメドレー
・DA PUMP「U.S.A.」
・AKB48「ポニーテールとシュシュ」
・timelesz「人生遊戯」
・ゴールデンボンバー「女々しくて」
●愛され続ける名曲メドレー
・石井明美「CHA-CHA-CHA」
・MOON CHILD（ササキオサム）「ESCAPE」
・風間三姉妹（浅香唯・大西結花・中村由真)「Remember」
■16時台
・東京スカパラダイスオーケストラ×imase「一日花」
・NEXZ「Ride the Vibe (Japanese Ver.)」
・星街すいせい「ソワレ」
●道頓堀サプライズライブ
・高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」「魂のルフラン」
■17時台
・新しい学校のリーダーズ「Arigato」
・XG「WOKE UP」
・三代目 J SOUL BROTHERS「BLAZE」
・TUBE「ガラスのメモリーズ」「あー夏休み」
・NiziU「RISE UP」
・乃木坂46「おひとりさま天国」
・三浦大知「能動」
・milet「hanataba」
・山下智久「Perfect Storm（feat.TAEHYUN of TOMORROW X TOGETHER）」
●金沢ライブ
・MISIA ＆ Rockon Social Club「傷だらけの王者」
・藤井フミヤ×MISIA「夜明けのブレス」
■18時台
・timelesz「Anthem」
・DISH//「いつだってHIGH！」
・TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い（We'll Never Change）」
・NewJeans「Hype Boy」
●道頓堀サプライズライブ
・吉本新喜劇メンバー「明日があるさ」
●情熱爆発カーニバルメドレー
・アン ミカ「アンミカーニバル」
・Da-iCE「スターマイン」
・荻野目洋子「ダンシング・ヒーロー(Eat You Up)」
●マツケンサンバフラッシュモブ企画
・松平健「マツケンサンバII」
■19時台
・ILLIT「Magnetic」
・宇徳敬子（Mi-Ke）「想い出の九十九里浜」
・KAT-TUN「ハルカナ約束」
・THE ALFEE「星空のディスタンス」
・SUPER EIGHT「Eighdays」
・HANNI（NewJeans）「青い珊瑚礁」
・BE:FIRST「Masterplan」
・ゆず「栄光の架橋」「ビューティフル」
●サプライズ対談
・櫻井翔×ビリー・アイリッシュ×YOASOBI
■20時台
・XG「SHOOTING STAR」
・King ＆ Prince「halfmoon」
・Snow Man「君は僕のもの」
・NewJeans「How Sweet」
・MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」
・Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
・LE SSERAFIM「Smart」
●道頓堀サプライズライブ
・なにわ男子「I Wish」「Alpha」
●世界的ラップソングトリビュートコラボメドレー
・ELLY(三代目 J SOUL BROTHERS)、田中樹(SixTONES)、RYOKI(BE:FIRST)「Lose Yourself」
・MAYUKA（NiziU）、RIMA（NiziU）「Finesse (Remix) Feat. Cardi B」
・ELLY(三代目 J SOUL BROTHERS)、田中樹(SixTONES)、RYOKI(BE:FIRST)、MAYUKA（NiziU）、RIMA（NiziU）「Pump It」
■21時台
・新しい学校のリーダーズ×イモトアヤコ「オトナブルー」
・aespa「Supernova」
・SixTONES「GONG」
・SEKAI NO OWARI「Romantic」
・高橋海人（King ＆ Prince）×SOTA (BE:FIRST)×KAITA“エモーショナルズ”「ichiban~Boom Boom Back~How Low」
・Numberi「SQUAREONE」「BON」
・HYEIN（NewJeans）「プラスティック・ラヴ」
・ポルノグラフィティ「解放区」「アゲハ蝶」
・渡辺翔太（Snow Man）× HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）「ベテルギウス」
●金沢ライブ
・GLAY×MISIA「YOUR SONG feat.MISIA」
■22時台
・aiko「相思相愛」
・吉川晃司「Over The Rainbow」「KISSに撃たれて眠りたい」
・MAX
・渡辺美里
●歌おう！私を変えた曲コーナー
・MIIHI(NiziU) & NINA(NiziU) 「SWEET 19 BLUES」
・加藤清史郎「瞳をとじて」
・亀梨和也（KAT-TUN）「Progress」
●金沢ライブ
・MISIA
【編集部MEMO】
12年連続で総合司会を務める櫻井翔は「『THE MUSIC DAY』が始まると、いよいよ夏が始まるなという感じがしてきます。2024年夏のはじまりを知らせる号砲となるような番組になったらいいなと思います。たくさんのアーティストの方にご参加いただいて、みなさんのお力を借りながら番組の熱量をお届けできたらと思います」と意気込みをコメントしている。
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