“ミニオン” はちゃめちゃドーナツ

「“ミニオン” はちゃめちゃコレクション」はミスタードーナツとミニオンのコラボレーションならではの商品・グッズを開発し、家族や友人と一緒に過ごす時間を楽める商品。

「“ミニオン” はちゃめちゃドーナツ」はミスタードーナツの人気商品である「ポン・デ・リング」「オールドファッション」「ドーナツポップ」をバナナミルク風味チョコやマンゴーソースでミニオンカラーに仕上げ、チョコプレートやフィルムで表情をつけている。

それぞれのドーナツに「ミニオン」ならではの、“はちゃめちゃ”要素を盛り込んでいるとのこと。トレイのデザインにも「ミニオン」が隠れており、ドーナツを食べ終わった後も楽しめるという。

“ミニオン” つよいこグラスセット

“ミニオン” グラスセット

「“ミニオン” はちゃめちゃグッズセット」では、人気のドーナツをミニオンたちが手に持っている姿をデザインしたミスタードーナツとミニオンのコラボレーションならではのオリジナルデザインのグッズを展開。人気グッズである「“ミニオン” つよいこグラス」 1種に加え、「“ミニオン” グラス」1種がセットになって登場する。

※Universal Studios Licensing LLC(ユニバーサル・スタジオ・ライセンシングLLC)との商品化契約に基づき、株式会社ダスキンが企画・制作した商品です。

Despicable Me 4 (C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.