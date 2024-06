【小田原 グルメレポ】NekoCoffee ROASTER Sky …

国府津駅から国道1号沿いに小田原方面へ徒歩7分程歩いたところにNekoCoffeee ROASTER Skay Terraceはあります。保護猫2匹を溺愛している筆者は、魅力的な店名に導かれるように早速いってきました。1階が保育園のビルで、入口は国道一号沿いではなく脇にあり、靴のまま3階へ階段であがります。

とても開放的な気持ちのよい店内

3階につくと、驚くような気持ちの良い開放感あるスペースが広がっていました。3方に窓があるだけでなく、両サイドにテラス席があります。

緑がみえる空間で、心がほっとするのを感じました。晴れている日はテラスから富士山も見えるそう。暖炉は現在は使っていないそうですが、インテリアとしても素敵ですね。

焙煎士のオーナーが焙煎したコーヒーはメニューが豊富

コーヒー好きだったオーナーは焙煎に興味を持つようになり、焙煎士の資格をとって、自宅テラスに作った焙煎小屋にてコーヒーを焙煎しています。

私はプレート&コーヒーセットのA.ロングウィンナー(税込1,380円)を注文しました。コーヒーはメニューの左側から選択します。暑い日だったのであっさりした味のコーヒーを飲みたい旨を伝えたら、中浅煎りエチオピア ゲレナゲイシャ ナチュラルをおすすめしてもらったので、そちらにしてみました。

あっさりした味わいで、暑い日にはピッタリでした。

続いてプレートがきました。

ピクルス類がとてもおいしかったです。オーナーが気に入って取り寄せたという純胡椒の粒(ウィンナーの横にある黒い粒)をウィンナーと一緒に食べるとぴりっとアクセントになってあっという間に完食してしまいました。パンは国府津駅前の神戸屋さんのパンだそうで、もっちりしていて食べ応えがありました。

店舗内で販売されているコーヒー豆やかわいいグッズ

焙煎されたコーヒーを購入することもできます。ネット販売もしているそう。「カミイチ」というイベントでも販売しているそうです。

「マクラメ」のアクセサリーも素敵です。

猫好きの魅力的なオーナーさん

オーナーのHiroeさんは、自宅で3匹の保護猫の茶トラを飼われているとのこと。もとは2匹を飼っていたのですが、飼い主が急死してしまったお宅で息子さんが通って猫さんの世話をしている話を聞き、その猫さんを引き取って今は3匹になったそう。猫好きを代表して、ほんとうにありがとうございます!という気持ちになりました。

お互いの猫の写真を見せ合ったり、猫の夏の対策等の猫談義に花が咲いて、あっという間に時間がたってしまいました。

毎朝散歩帰りにコーヒーを飲みながらHiroeさんとおしゃべりして帰ることを楽しみにされている方もいるそう。Hiroeさんの人柄・おいしいコーヒー・開放的な空間と揃っているので、毎日来店するというのもつくづく納得です。

コーヒー好きな方、猫好きな方、素敵な空間でくつろぎたい方、とてもおすすめですので是非。

店舗情報

【NekoCoffee ROASTER Sky Terrace】■住所:神奈川県小田原市厚遇2-4-4 3F■営業時間:9:00-15:00■営業日:火曜、水曜、木曜、金曜 (定休日:土曜、日曜、月曜)■駐車場:なし

関連サイト

Instagram : NekoCoffe ROASTER Sky Terrace

ネット販売 : NekoCoffee ROASTER (stores.jp)

