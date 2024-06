【平塚　グルメレポ】 kitchen HEIHACHI-海風香る本格…

湘南の海と空に映えるグリーンのキッチンカーが目印、平塚市唐ヶ原にてソロっとオープン

箱根駅伝、平塚中継所としてよく知られている唐ヶ原交差点近くのテナント駐車場でキッチンカー営業をしている「kitchen HEIHACHI」さんを訪れました。

昨年、2023年7月末にオープン。来月には1周年を迎えます。

湘南の空と海にマッチしている鮮やかなライムグリーン色のキッチンカーが店舗です。

駐車スペースは5台分完備しています。車での来店も便利で、地元の人や観光客にとっても訪れやすい場所です。

店主がイスタンブールで惚れ込んだ「鯖サンド」を再現

店主の平野さんが、このお店を始めるきっかけとなったのは、旅先のトルコ・イスタンブールでの運命的な体験でした。

異国の地で観光を楽しんでいた平野さんは、ふと立ち寄った屋台で「鯖サンド」に出会いました。

シンプルながらも、鯖の旨味がパンに絶妙にマッチしたその味に、一口で心を奪われたそうです。

「こんなに美味しいものがあるのか!」と感動した平野さんは、帰国後もその思いは消えず、「自分でもこの味を再現したい」と、ついにお店をオープンします。

素材の味を活かすシンプルな調理方法

平野さんのお店では、「安心・安全・健康・シンプル」を心がけて調理、提供しています。

サンドに挟む鯖・豚肉・あなごは、注文が入ってから、本場イスタンブールと同様に鉄板で焼きあげます。

看板メニューの「鯖サンド」880円(税込)

ふくよかでジュシーな脂の乗ったノルウェー産塩鯖とスライスオニオンを、カリカリのバゲットに挟んで、レモン汁をたっぷりかけていただきます。

サンドというと、ソースがかかっているものを想像していましたが、本場イスタンブールと同じく味付けは追い塩とレモン汁で極めてシンプルです。

こちらは、初めて出会ったあなごを一本丸々使用した「あなごサンド」880円(税込)

ふっくら柔らかいあなごをみりんで味付け。大葉と山葵ソースでいただきます。

山葵は静岡県西伊豆町仁科の香り高いものをセレクト。

あなごは骨っぽさもなくしっとりとしています。和風テイストがバゲットにマッチすることに驚きました。

季節の美味しいフルーツで作るフレッシュジュースをご紹介します。

この時期人気はブルーベリーバナナ豆乳 600円(税込)

その都度ミキサーで作るのでとても新鮮。ブルーベリーの酸味とバナナのまろやかさが大変美味です。豆乳なので後味もさっぱり。サンドとの相性もバッチリですね。

夏には昨年も大好評だったスイカジュースを販売予定だそうで、楽しみです。

波乗り後のひとときを、サーファー仲間と過ごす憩いの場所

平野さんはサーファー歴、なんと45年。開店前に海に入ることは日常です。

サーフィン仲間や後輩たちもお店を訪れるようで、

この日も常連のお客さまが、波乗りの後のひとときをのんびりと過ごしていました。

「今日はどうだった?」サンドイッチを頬張りながらの情報交換ができるサーファー憩いの場所。

若いサーファーの成長をここから見守り応援していきたい、そんな思いもあり、波乗りについて語り合う日常は、平野さんにとってかけがえのない時間です。

鯖を焼く香ばしい香りに引き寄せられて、地元の高校生が足を止めていました。

育ち盛りの学生さんの空腹も満たしてくれるボリューム満点のサンドです。

「SNSはやっていますか?次は友達も連れてきますね!」そんな声が聞こえてきました。

若い世代に平野さんのサンドの魅力が伝わった瞬間でした。

お肉派の方には、

塩麹豚サンド 880円(税込)

ELVISサンド 1,200円(税込)

がおすすめです。

お年寄りのお客さんは、ご家族と半分ずつシェアするそうで、大きなサンドは地元の方のランチタイムに大活躍です。

取材に訪れた日は、可愛らしい看板犬のハチちゃんもお出迎えしてくれました。

これからの季節はアスファルトが熱くなるため、登場回数が減ってしまうかもしれませんが、会えたときは「ハチちゃん!」と声をかけてみてくださいね。

気になっていた屋号について伺いました。 HEIHACHIは奥さまのお父さまのお名前。お顔のイラストもお父さまなんだそうです。

お父さまは生前、食べることが大好きで、店主の平野さんを美味しいお店にたくさん連れて行って下さったそうで、食に関して影響を与えてくれた大事な存在。

そんな大好きなお父さまの思いをずっと大切にしていきたい、屋号にはそんな想いが込められています。

平野さんは旅行好きの奥さまと一緒に海外を旅することが多く、現地のグルメを楽しみながら、新たな発見をメニューに取り入れることもあるかもしれない、とお話しされていました。

サーファーらしい爽やかな笑顔、ピカピカに磨かれた清潔なキッチンが、とても印象的です。

平野さんのキッチンカーで味わう鯖サンドは、異国の地での感動とサーファー人生の情熱が詰まった一品。

湘南の海風を感じながら、特別な鯖サンドをぜひ一度味わってみてください。

店舗紹介

【kitchen HEIHACHI】

■住所:〒254-0826 平塚市唐ヶ原22番地1

■営業時間:11:00~16:00

■定休日:不定休(火曜日がお休みなることが多いそうですが、天候により変更の場合もあるので事前にSNSをご確認ください。)■駐車場:5台分有り(空きテナント前の駐車場)

