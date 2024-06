【横須賀　グルメレポ】PIQUE MARCHE365日 久里浜店-小…

久里浜郵便局前にあるPIQUE MARCHE365久里浜店を紹介します。

以前PIQUE MARCHE365 日野比店を紹介しました。

今回は久里浜店を紹介します。

野比店と久里浜店の違い

PIQUE MARCHE365日はどちらも、就労継続支援B型事業所で一般社団法人トライパートナーよこすかが運営している、個性的なパン職人のいるパン屋さんです。

野比店と久里浜店ではパンを焼く機械が違う為扱っている商品も大きく変わっています。

久里浜店では生地作りに「オーバーナイト法」を取り入れています。

オーバーナイト法とは前日に生地を仕込み、一晩かけてゆっくり発酵させ焼きあげる方法で、小麦本来の味がしっかりと感じられるパンを焼くこととができるのです。

聞くだけでも美味しそうな製法です。

40種類のパンを日替わりで

久里浜店では約40種類のパンを日替わりで毎日焼いています。

毎日通っても違うパンに出会えるパン屋さんなので、昨日食べておいしかったからまた明日!とお店に行っても出会えない商品があるので、お気に入りの商品の販売は店員さんに聞いてみてくださいね!

ショーケースには美味しそうなパンがたくさん並んでいます。

ラスクも色々な味があります。

オススメ商品はタルティーヌ

こちらのお店のオススメ商品はタルティーヌです。

今の時期のオススメはトマトとモッツァレラチーズ。(税込:400円)

バジルは横須賀の農家さんから仕入れていているそうです。

伺った日は他にもキーマカレー(税込:430円)や新じゃがとベーコン(400円)など7種類が店頭に並んでいました。

美味しく種類豊富な焼菓子

久里浜店のオーブンは焼菓子が美味しく焼けるのでクッキーの種類も豊富です。

食べきりサイズの焼菓子はプレゼントにおすすめです。

ショップのシールが貼られていて見た目も可愛いのでどれにしようか迷ってしまいますね。

いろんなクッキーの切れ端などをあつめた「おうちクッキー(税込:500円)」はとてもお買得!

色々な味を試せるのでお気に入りの味が見つかりそうですね。

珈琲もあります

ドリンクメニューはホットコーヒー(税込:300円)、アイスコーヒー(税込:350円)。

なんと2024年6月中旬からアイスコーヒーはsummer saleで350円→250円になります!

summer saleの詳しい開始日などはInstagramやお店に問い合わせくださいね。

暑くなるこれからの季節はアイスコーヒーがとっても美味しく感じられるのでうれしいキャンペーンです。

フェアトレードの珈琲豆

フィリピンのバアヤン村で作られたフェアトレードの珈琲豆の購入もできます。

農薬化学肥料不使用&フェアトレードの珈琲豆です。

バアヤン村はフィリピンのルソン島の山岳地帯にある村で度々土砂災害や地滑りが起こっていました。

災害が起こると林業で生計を立てていた人たちの仕事が無くなってしまい村から離れていく人も多くいたそうです。

そこで珈琲豆の木を植えることを提案し、珈琲の木で地盤が強化され、仕事にも繋がり村を出ていく選択をせずに暮らせるようになったそうです。

お店の方がこちらの豆をなぜ扱ってるか丁寧に教えてくださいました。

ちょっとリッチなランチに

今回も悩みに悩みデザートを含め6点購入しました。

タルティーヌ(トマトとモッツァレラチーズ税込:400円)、リュスティック(はちみつバター税込:320円)、スコーン(チーズペッパー税込:320円)、ベトナムサンド(バインミー税込:430円)

タルティーヌのもちもちのパンに新鮮なバジル!

モッツァレラチーズとの組み合わせは最強に美味しいです。

スコーンのチーズペッパーは甘い!しょっぱい!のハーモニーが絶妙。

お食事系のスコーンは初めて食べましたがティータイムに、という感じではなく朝食によさそうな感じです。

私はおやつに美味しくいただきました。

リュスティックは噛めば噛むほど甘くジュワっと生地にしみ込んだはちみつバターがより美味しさを引き立ててくれます。

ザラメがとても良いアクセントになっています。

最近じわじわきているベトナムサンドはお野菜もお肉もしっかり入っていてボリューム満点!

パン自体にも噛み応えがあるので満足感がでます。

チーズケーキ(税込:320円)、おうちクッキー(税込:500円)

おうちクッキーのボリュームが凄い!

色々な味が試せるので本当にオススメです。 個人的にまっちゃクッキーがおススメ。

しっかりとした濃いまっちゃ味なので甘いものが苦手な人にオススメしたいです。

アイスコーヒー(税込:350円)

酸味が程よく飲みやすい。色が薄目ですか珈琲の美味しさがしっかりと出ていてパンによく合います。

毎日通っても違う味に出会えるパン屋さん。

お気に入りのパンや焼菓子を探しに立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

店舗紹介

■住所:〒239-0831 神奈川県横須賀市久里浜4−13−6 志道ビル1F

■電話番号:046-835-5086

■営業時間:11:00~17:00

■定休日:日曜、月曜、祝日(不定期)

※駐車場はございません。近隣のコインパーキングの利用をお願いいたします。

※営業日、時間などが記載と異なる場合がございますのでご来店時は事前に店舗へご確認ください。

