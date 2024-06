【横須賀　グルメレポ】元気パンconeru-元気になれるパン屋さん

元気パンconetu ネッシーcafe

前回は元気パンconeru編元気パンconeru編の紹介に引続き、今回はネッシーcafeとドッグランについてご紹介致します。

ネッシーcafe

元気パンconeruの敷地内のドリームゲートにあるネッシーcafeは主にドリンクやジェラート、ポテトなどのサイドメニューを販売しています。

またこちらのカフェでは横須賀でなかなか食べられないクロッフルを食べることができます!

これからの季節に美味しいジェラートも種類が豊富なので選ぶのに迷ってしまいますね。

お子さまが好きなドリンクもたくさん用意されています。

ゼリーも冷蔵ケースで冷やされてるのは嬉しいですね!

店内ではお子さま限定でおひとりさま1つまでお菓子がもらえます!

お菓子の種類は都度変わりますがお子さまには嬉しいサービスですね。

カフェの前にはグリーンカーテンのある広い飲食スペースもあります。

クロッフルってなぁに?

クロワッサン×ワッフルの韓国発のハイブリッドスイーツです。

筆者は名前は聞いたことある程度でしかありませんでしたがネッシーcafeでは、アツアツ、サクサクのクロッフルがいただけます!

欲張りな筆者はクロッフルジェラート(税込:500円)をいただきました。

サクサクの温かいクロッフルに冷たいジェラートの組合せは無敵ですね!

今回は豆腐ミルクのジェラートでいただきました!

クロッフルが甘いので豆腐ミルクの控えめな甘さとよく合います。

クロッフルが想像以上に大きく食べ応え抜群なので、お子様とシェアするのも良いかと思います。

遊ぶ場所も沢山!

ネッシーcafe側のドリームゲートにはトランポリンや大型遊具もあり楽しく過ごすことができます。

大きなトランポリンは1回3分と時間制限はありますが無料で楽しむことができます。

休日は大人気で常に2.3人並んでいます。

小さなお砂場やお魚釣りができるビニールプールもあります。

日除けもあるので夢中で遊んでも安心ですね!

レシートキャンペーン

元気パンconeru店内にて1000円以上お買い上げのレシートをネッシーcafeに持っていくと注文ドリンク類30円引きになります!

元気パンのパンとネッシーcafeの珈琲で美味しいひと時が過ごせそうですね!

ドッグラン わんだふる•ワン

元気パンconeruの店舗の屋上にはドッグランがあります!

ドックランの利用には何点かお約束があります。ルールを守って皆さまが愛犬と楽しいひと時を過ごせるようにご協力をお願いします。

不明な点は店舗へ確認をお願いいたします。

利用方法について

ドッグランを利用するときはパン屋さんのレジで受付と支払いを済ませます。

初めて利用される方は狂犬病ならびにワクチン接種の証明書が必要です。

平日は予約制で、前日の午前中までお電話で予約を受け付けています。

土日祝日は予約不要で時間制限なく10時から16時の営業時間内は出入りも自由に楽しめます。

また元気パンで1000円以上ご購入のお客様は無料になります。

※店内や店舗へ続く階段に愛犬は一緒に来られないのでお連れ様と待つか下のリードフックなどの利用をしましょう。

※ただし中型犬で成犬体重25kg以上の場合にはご遠慮お願い致します。

ドッグランへの行き方

パン屋さんレジで受付をします。

可愛い足跡を辿っていきます。

屋上へは階段を使って上がります。

屋上はお手洗いがないので先に済ませておくと安心ですね。

緑の人工芝はドックランエリアで飲食厳禁ですが人工芝以外の場所でしたら飲食可能です。

また脱走を防ぐため出入口の開閉はしっかりとしましょう。

ルールとモラルを守って愛犬と楽しいひと時を過ごして下さいね!

心配な事などありましたらHPや店舗へ直接の確認を必ずお願い致します。

元気パンconeru編に続き、ネッシーcafe&ドッグラン編とご紹介しました。

美味しいパンを食べながら遊べる楽しいパン屋さんで休日を過ごしてみてはいかがでしょうか?

店舗紹介

︎住所:〒238-0813 神奈川県横須賀市武1-1-16

︎電話番号:046-884-8885

︎営業時間:10:00〜16:00

︎定休日:水曜日

︎HP

︎Instagram

