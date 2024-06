【横須賀　グルメレポ】元気パンconeru-元気になれるパン屋さん

元気パンconeru

横須賀に住んでる方なら一度は目にしたことのあるパンダのパン君のマークが目印の元気パンを紹介します!

元気パンは社会福祉法人「清光会」が運営する就労継続支援B型事業所です。

パン工房科(元気パン)では、清光園敷地内元気パンconeruと横須賀共済病院内のパン屋さんを運営しています。

元気パンのある敷地には子どもが喜ぶ施設が多くあります。

元気パンの建物の屋上にはドッグラン、室内のイートインスペース、パン工場があります。

お菓子のお家の近くにあるドリームゲートはワンちゃんOKエリアや大型遊具があり、遊ぶ子どもたちを見守りながら過ごせるスペースがあるので愛犬家のご家族一緒に楽しく過ごせますね。

各施設は後程詳しく紹介致しますね!

お菓子の家が目印

車で駐車場に入るとすぐに可愛いお菓子の家があります!

以前はこちらで揚げパンなどを扱っていましたが今はconeru店内で販売しています。

この可愛らしいお菓子の家は入ることはできませんが近くで見ることができるので是非立ち寄ってみて下さい。

1日1万個製造!

元気パンでは1日1万個ものパンを製造しています。

店頭販売は勿論ですが委託販売やパンのお届け便などをしているとの事です。

店内には常時約50種類のパンが並んでいて何を買うか迷ってしまいますね。

どこをみても美味しそうなパンが並んでいます。手書きのポップには詳しく商品の特徴が書かれているのでとても参考になります。

冷蔵ケースには数種類のサンドイッチやホイップメロンパンなど美味しそうな商品が並んでいます。

運が良いとパンのお楽しみ袋(税別:500円)が販売されています。

数量限定ですので出会えたらラッキー!

食パンも勿論販売しています!

食パンは隠れた人気商品なんです。

パン以外にも元気パンオリジナルブレンドの珈琲豆や手作りジャムなど、パン以外の商品も販売されています。

珈琲豆コーナーには試飲もありましたので気になる方は是非試飲されてくださいね。

大人気!元気コッペ

2023年にアメリカンテイストを引き連れリニューアルし、専用のカウンターから注文します。

カウンターからはパンを製造している様子が見れます。

オーダー用紙にほしいコッペパンを記入し店員さんに渡してお会計。(元気コッペのみこちらのカウンターでお会計になります。)

番号札が渡されるので店内で待ちます。

商品や混雑具合によりますが今回私は5分程で呼ばれました!

オーダー後はゆっくりカウンターで待つのもよし、他のパンを購入するのもよし、思い思いに過ごせます。

元気コッペの受付終了は15時15分までとなりますのでご注意下さい。

パンを選んだら…

お持ち帰りは勿論ですが店内の空調が完備されてるイートインコーナーで食べても、天気の良い日は外で食べても楽しいのが元気パン!

ソファーが多く広いイートインスペース。空調完備なので一年中快適に過ごせます。

こちらはワンちゃんもOKなドリームゲートの飲食スペース。

ネッシーcafe前にも広い席があります。

どこで食べようか迷ってしまいますね。

パンのおたのしみ袋

数量限定のパンのおたのしみ袋(税別:500円)の中身を公開します!

おたのしみ袋なので中身が1つ1つ違うので選ぶのも楽しいです。

今回筆者が購入したのは9点甘めのパンが入っていました!(内容は日々変わりますのでご了承ください)

普段自分が選ばないようなパンもお試しできるのは嬉しいですよね!

冷やし中華はじめました…?

夏に人気の冷やし中華、元気パンでもはじまりました。

Instagramの投稿をみてずっと気になっていたパン屋さんの冷やし中華。。

皆さんは想像つきますか?

正解は冷やし中華パン!(税別:350円)

本当に色々突っ込みたくなりますが是非一度食べて下さい。

甘酸っぱいタレ、カラシの味もしっかりしている冷やし中華パンは、この夏の話題間違いなしだと思います。

人気商品TOP3

1位発酵バタークロワッサン(税別:216円)

2位チョコチップメロンパン(税別:160円)

3位ウインナーロール(税別:170円)

筆者のおすすめはチョコチップメロンパン。

生地がココア風味でどこから食べてもチョコチップメロンパンなんです。

多くのメロンパンは生地がノーマルですがココア風味になっているので最後まで美味しくいただけます♪

ウィンナーロールは小さめなのでおやつにもぴったりなので小腹が減った時の救世主です。

クロワッサンもサクサクでバターの風味が口いっぱいに広がります。

楽しみにしていた元気コッペ

元気コッペでは2種類オーダーしました!

葉山牛入りコロッケ(税込:399円)

いちごホイップ(税込:258円)

貴重な葉山牛が入ったコロッケとキャベツをサンドしたコッペパンはボリューム満点!ソースが食欲をそそります。

みんな大好きないちごジャムにホイップクリームは間違いのない組み合わせで牛乳とよく合います。

元気コッペも種類が豊富なのでお気に入りの味を見つけてください。

お支払い方法について

元気パンでは支払いは現金のみとなっていますので、クレジットカードや電子マネーが使えないのでご注意下さい。

ついつい買いすぎるので現金は多めに用意するのをオススメします。

楽しいが詰まった元気パンconeru。

今回紹介しきれなかったネッシーcafeとドッグラン編も是非ご覧下さい。

店舗紹介

︎住所:〒238-0813 神奈川県横須賀市武1-1-16

︎電話番号:046-884-8885

︎営業時間:10:00〜16:00

︎定休日:水曜日

︎HP

︎Instagram

