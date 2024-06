Softspoken、Survive Said The Prophetの米ツアーにサポートアクト出演決定

米オハイオ州のロックバンドSoftspoken(ソフトスポークン)が、Survive Said The Prophet(通称:サバプロ)のアメリカツアー「MAKE / BREAK YOURSELF America Tour」の東海岸3カ所にサポートアクトとして参加することを発表した。

関連記事:VMAが米ロックバンド”Softspoken”とエージェント契約締結

Softspokenは5月にHYDE、ASH DA HEROが所属するVAMPROSEが、新たに海外アーティストの日本活動を支援するエージェントVamprose Management Agencyを設立し、その契約第1弾アーティストとして発表されたバンド。5月末から6月上旬までSoftspokenは初のJAPAN TOURを東名阪で行い、大成功を収めた。愛知、滋賀県で留学経験があり名古屋でバンドを組んでいた日本語堪能なメンバーがいることもあり名古屋公演では多くの知人が集まったとのこと。

今回サバプロのサポートバンドに決まった経緯もSoftspokenのメンバーがサバプロが好きだと公言しており、Softspoken側からオファーしたという。

<ライブ情報>

7/3 New York, NY@Le Poisson Rouge

7/5 Toronto, ON@Lee's Place

7/7 Chicago, IL@Reggie's

https://survivesaidtheprophet.com/tour/

日本公式Website:https://softspoken.bitfan.id/

海外公式Website:https://softspokenmusic.com/