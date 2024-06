2024年6月の新作5品まとめ(6月4日発売予定)

本記事ではファミリーマートで6月4日以降に販売されるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介します。

ファミリーマート2024年6月の新商品まとめ

クリームを存分に味わえるスイーツやポケモンスリープコラボフラッペなど気になる品が多数ラインナップしています。

「クリームがおいしい ふわふわ台湾カステラ」(298円)

価格 : 298円

販売地域 : 沖縄を除く全国

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ふわふわ食感の生地に濃厚な味わいながらもスッキリしたクリームをサンドした商品です。

「冷やして食べるとろけるくりーむパン 福島県産もも」(290円)

価格 : 290円

販売地域 : 全国

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「八天堂」の冷やして食べるとろける食感のくりーむパンです。福島県産桃の代表品種「あかつき」を使用した桃ジュレとカスタードを入れました。

「大満足 夕張メロン」(248円)

価格 : 248円

販売地域 : 全国

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

夕張メロン果汁を使用したファミリーマート限定ゼリーです。

「パインフラッペ パイン味ゼリー入り」(298円)

価格 : 298円

販売地域 : 全国

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ポケモンスリープコラボフラッペです。パイン果汁を19%使用し、パイン味のフラッペの中に、「ぷるぷる」とした食感のパイン味ゼリーが入っています。パッケージは2種類です。

(C)2023 Pokémon.

(C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

「もはや生チョコを凍らせたようなアイス」(199円)

価格 : 199円

販売地域: 全国

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

生チョコをそのまま食べているような濃厚な味わいとねっちり食感が楽しめるカップアイスです。生チョコを14%配合し、本格的な味わいと濃厚でなめらかな食感に仕上げました。

まとめ

今週発売の新商品は、ホイップクリームをたっぷり味わえるスイーツやポケモンスリープとコラボしたフラッペなどが登場。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用