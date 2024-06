ファミリーマートは、ポケモンから配信中のスマートフォン向け睡眠ゲームアプリ「Pokémon Sleep」とコラボレーションした「パインフラッペ」(298円)と、ファミリーマートオリジナルブランド「コンビニエンスウェア」より「ミニ ブランケット」(2,000円)「タオル イン ポーチ」(2,000円)を、6月4日から全国のファミリーマートで販売する。

「Pokémon Sleep」は、コンビニエンスストアとは今回が初のコラボレーション。

このたび発売する「パインフラッペ」は、フィリピン産ゴールデンパインを使用し、酸味が甘さを引き立てる爽やかな味わいに仕上げた。さらに、ぷるぷる食感のパイン味ゼリー入りで、食感も楽しめる仕様とのこと。

パッケージは、「Pokémon Sleep」で登場する「たれみみ寝」のピカチュウと、「おなかのうえ寝」のカビゴンとピカチュウをデザインした全2種類。

さらに、コンビニエンスウェアで初となるポケモンとのオリジナルグッズが登場。

ミニ ブランケットには「Pokémon Sleep」の「まるまり寝」のピカチュウがデザインされており、ブランケットのサイズはピカチュウ等身大のサイズ。

タオル イン ポーチは、「Pokémon Sleep」で、ピカチュウがカビゴンのおなかのうえで眠る「おなかのうえ寝」がモチーフ。タオル部分はカビゴンの背中部分に収納することができ、ボタン付きのストラップが付いており、様々な場所に取り付けられるとのこと。

ファミペイスタンプ 4個(5名):カビゴンとリラックス♪ ビーズクッション

ファミペイスタンプ 2個(50名):ミニ ブランケット&タオル イン ポーチセット

また、ポケモンスリープオリジナルグッズが抽選で当たる! ファミペイスタンプキャンペーンも実施する。ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、「パインフラッペ」を購入すると、1品につきスタンプが1個たまる。ためたスタンプ数に応じて、好みのコースに応募すると、抽選でポケモンスリープオリジナルグッズが合計55名に当たるとのこと。

キャンペーン期間は6月4日~6月24日まで、応募期間は6月4日~6月28日まで。

また期間中、対象商品を2個同時に購入すると、ポケモンスリープ香り付きペーパーチャームがもらえる。チャームはピカチュウ、カビゴン、トゲピー、ヤドン、イーブイの全5種類。実施期間は6月4日10:00~6月17日(※景品が無くなり次第終了)。

(C)2023 Pokémon. (C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. Developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。