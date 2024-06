2024年6月の新作5品まとめ(6月4日発売予定)

本記事ではファミリーマート・ローソン・セブンイレブンなどのコンビニで、6月4日以降に販売されるスイーツの新作情報をご紹介します。

コンビニスイーツ2024年6月の新商品まとめ

クリームを存分に味わえるスイーツやポケモンスリープコラボフラッペなど気になる品が多数ラインナップしています。

セブンイレブン「まっしろティラミス」(291.60円)

価格 : 291.60円

販売地域 : 北海道・沖縄を除く全国

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

マスカルポーネとホワイトチョコで仕立てた、白い見た目のティラミスです。

ローソン「とろけるご褒美ケーキ」(333円)

価格 : 333円

販売地域 : 沖縄を除く全国

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ふんわりスポンジと軽いクリームが口の中でとろける! スポンジとクリーム楽しむケーキです。

ローソン「ホボクリム-ほぼほぼクリームのシュー-(きなこ&わらび餅)」(235円)

価格 : 235円

販売地域 : 沖縄を除く全国

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

薄皮生地に、きなこクリームとわらび餅を入れたシュークリームです。

ファミリーマート「クリームがおいしい ふわふわ台湾カステラ」(298円)

価格 : 298円

販売地域 : 沖縄を除く全国

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ふわふわ食感の生地に濃厚な味わいながらもスッキリしたクリームをサンドした商品です。

ファミリーマート「パインフラッペ パイン味ゼリー入り」(298円)

価格 : 298円

販売地域 : 全国

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ポケモンスリープコラボフラッペです。パイン果汁を19%使用し、パイン味のフラッペの中に、「ぷるぷる」とした食感のパイン味ゼリーが入っています。パッケージは2種類です。

まとめ

今週発売の新商品は、クリームをたっぷり味わえるスイーツやポケモンスリープとコラボしたフラッペなどが登場。数量限定の商品は、早めにチェックしてみてください。

