サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生したガールズグループ・IS:SUE(イッシュ)が12日、世界最大級のKカルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2024」(10日～12日/千葉・幕張メッセ)のレッドカーペットに登場した。

IS:SUEは、RIN(会田凛)、NANO(釼持菜乃)、YUUKI(田中優希)、RINO(坂口梨乃)から成る4人組ガールズグループ。6月19日にシングル「1st IS:SUE」でデビューする。

この日は、美スタイル際立つ衣装で登場。「グループ名・IS:SUEのように常に皆さんを魅了する異種な存在でありたい。海外でも活躍できるグループになりたいと思います」と抱負を述べ、

「KCON」は2012年から韓国のCJ ENMが毎年開催し、今年で12年目を迎える世界最大級のKカルチャーフェスティバル(2021、2021年はオンラインで開催)。K-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、過去12年間、計9カ国13地域で開催されたKCONのオフライン累積観客数は約169万人に達する。