漫画『ルリドラゴン』(著：眞藤雅興)公式Xは、2024年3月4日発売の週刊少年ジャンプ14号に『ルリドラゴン』第7話を掲載したことを発表した。
━━━━━━━━━━━— ルリドラゴン公式▲▲ (@SHINDO_MASAOKI) March 3, 2024
週刊少年ジャンプ１４号
『ルリドラゴン』第７話
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本日発売です。
今号から５話分掲載いたします。
どうぞよろしくおねがいいたします▲▲
今後の掲載形式については固定ツイートをご覧ください。#週刊少年ジャンプ#ルリドラゴン#RuriDragon pic.twitter.com/OI9CdOTp9A
同作品は、増刊「ジャンプGIGA」に掲載され、ボイスコミックがYouTubeで累計200万回再生された読切で、現在コミックス第1巻が発売中。「全国書店員が選んだおすすめコミック 2023」で第1位、「このマンガがすごい! 2024」にてオトコ編9位を受賞している。2022年6月13日発売『週刊少年ジャンプ』28号より連載をスタートし、同年8月1日発売週刊少年ジャンプ35号から休載していた。
今後は週刊少年ジャンプ14号より5話分を掲載、その後4月22日よりデジタル版週刊少年ジャンプおよび少年ジャンプ＋で隔号掲載していくという。
SNSには「おかえりなさい!」「連載再開おめでとう」のコメントも多数寄せられている。
【今後の連載に関するおしらせ】— ルリドラゴン公式▲▲ (@SHINDO_MASAOKI) February 21, 2024
『ルリドラゴン』は週刊少年ジャンプ14号より5話分を掲載し、その後4月22日よりデジタル版週刊少年ジャンプおよび少年ジャンプ＋で隔号掲載いたします。
詳細は画像をご覧ください。#週刊少年ジャンプ #ルリドラゴン pic.twitter.com/dbjjkXkwJ2
本日10月4日、第1巻発売です。— ルリドラゴン公式▲▲ (@SHINDO_MASAOKI) October 3, 2022
どうぞよろしくお願いいたします▲▲#ルリドラゴン#週刊少年ジャンプ pic.twitter.com/PgH7Ri3gHm