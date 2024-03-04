漫画『ルリドラゴン』(著：眞藤雅興)公式Xは、2024年3月4日発売の週刊少年ジャンプ14号に『ルリドラゴン』第7話を掲載したことを発表した。

  • ルリドラゴン公式▲▲ (@SHINDO_MASAOKI)より引用

同作品は、増刊「ジャンプGIGA」に掲載され、ボイスコミックがYouTubeで累計200万回再生された読切で、現在コミックス第1巻が発売中。「全国書店員が選んだおすすめコミック 2023」で第1位、「このマンガがすごい! 2024」にてオトコ編9位を受賞している。2022年6月13日発売『週刊少年ジャンプ』28号より連載をスタートし、同年8月1日発売週刊少年ジャンプ35号から休載していた。

今後は週刊少年ジャンプ14号より5話分を掲載、その後4月22日よりデジタル版週刊少年ジャンプおよび少年ジャンプ＋で隔号掲載していくという。

SNSには「おかえりなさい!」「連載再開おめでとう」のコメントも多数寄せられている。