ANYCOLORは2月8日より、VTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」の新たなコンセプトボイス「にじさんじ パーティーボイス」の販売を、にじさんじオフィシャルストアおよびNIJISANJI EN Official Storeにて開始する。

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクト。

新たなコンセプトボイス『にじさんじ パーティーボイス』は、「ライバーボイス」(各1,000円)、「EXボイス」(各500円)、「キービジュアルセット (伊波ライ、ユウ Q ウィルソン)」(2,000円)をラインナップ。「キービジュアルセット」には、伊波ライ、ユウ Q ウィルソンのボイスに加え、本人それぞれ単体の壁紙とキービジュアルの壁紙(PC&スマートフォン用)が特典として付属する。

販売期間は2月8日(12時)〜29日まで。にじさんじオフィシャルストアおよびNIJISANJI EN Official Storeにて販売される。

なお、参加ライバーは以下のとおり。

「にじさんじ」の参加ライバーは、愛園愛美、赤城ウェン、飛鳥ひな、アルス・アルマル、アンジュ・カトリーナ、五十嵐梨花、石神のぞみ、伊波ライ、戌亥とこ、宇佐美リト、宇志海いちご、海妹四葉、えま★おうがすと、える、オリバー・エバンス(Japanese ver.&English ver.)、甲斐田晴、加賀美ハヤト、叶、鏑木ろこ、北小路ヒスイ、グウェル・オス・ガール、葛葉、倉持めると、来栖夏芽、黒井しば、弦月藤士郎、小清水透、小柳ロウ、佐伯イッテツ、三枝明那、桜凛月、椎名唯華、シェリン・バーガンディ、栞葉るり、四季凪アキラ、獅子堂あかり、静凛、シスター・クレア、渋谷ハジメ、ジョー・力一、白雪巴、周央サンゴ、健屋花那、鈴鹿詩子、鈴木勝、鈴谷アキ、セラフ・ダズルガーデン、ソフィア・ヴァレンタイン(Japanese ver.&English ver.)、鷹宮リオン、立伝都々、東堂コハク、轟京子、長尾景、奈羅花、成瀬鳴、西園チグサ、ニュイ・ソシエール、葉加瀬冬雪、早瀬走、葉山舞鈴、春崎エアル、樋口楓、緋八マナ、壱百満天原サロメ、風楽奏斗、フミ、不破湊、ベルモンド・バンデラス、星川サラ、星導ショウ、本間ひまわり、ましろ爻、町田ちま、ミラン・ケストレル、叢雲カゲツ、森中花咲、矢車りね、山神カルタ、夕陽リリ、雪城眞尋、夢月ロア、夢追翔、夜見れな、ラトナ・プティ、リゼ・ヘルエスタ、緑仙、ルイス・キャミー、レイン・パターソン、レヴィ・エリファ、レオス・ヴィンセント、ローレン・イロアス、渡会雲雀(五十音順)。

「NIJISANJI EN」の参加ライバーは、アイア アマレ、アスター アルカディア、ヴェール ヴァーミリオン、ヴェザリウス バンデージ(Japanese ver.&English ver.)、浮奇・ヴィオレタ(Japanese ver.&English ver.)、狂蘭 メロコ(Japanese ver.&English ver.)、クロード クローマーク、スカーレ ヨナグニ、セレン 龍月、ドッピオ ドロップサイト、ベンタクロウ ブリンガー、マリア マリオネット(Japanese ver.&English ver.)、ミリー・パフェ、ユウ Q ウィルソン、ロゼミ ラブロック(五十音順)。