The Best Places to Workはこのほど、2023年度の「Best Places to Work(最も優れた職場)」ランキングの上位30社リストを発表した。

「Best Places to Work」※公式サイト引用

Best Places to Workプログラムでは近年、職場文化の評価、従業員エンゲージメントや組織の有効性に取り組んできた経験をもとに、全世界を通じてリーダー的な立場にある企業の認定を行ってきた。認定の対象となるには、各大陸のうち少なくとも一つにおいて傑出した雇用主であると認められている必要があるという。

2023年度のランキングでは、約一世紀にわたり糖尿病治療におけるイノベーションをけん引してきた世界的ヘルスケア企業「Novo Nordisk(ノボ ノルディスク)」が2年連続で1位を獲得。2位は医薬品大手のグローバル企業「武田薬品工業」、3位は「アストラゼネカ(AstraZeneca)」となった。

2023年度「Best Places to Work(最も優れた職場)」ランキング上位30社は次の通り。

1.ノボ ノルディスク(Novo Nordisk)

2.武田薬品工業

3.アストラゼネカ(AstraZeneca)

4.マクドナルド(McDonald’s)

5.アルコン(Alcon)

6.ブリストル マイヤーズ スクイブ(Bristol Myers Squibb)

7.Ivanhoé Cambridge

8.BSH

9.Konecta Group

10.セルヴィエ(Servier)

11.アリアンツ・トレード(Allianz Trade)

12.Pluxee

13.MSD

14.富士通

15.アルテン(Alten)

16.マネーグラム(MoneyGram)

17.ルンドベック(Lundbeck)

18.シュナイダーエレクトリック(Schneider Electric)

19.ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(British American Tabacco)

20.Fifth Avenue Financial

21.ファイザー(Pfizer)

22.Beko

23.ディアジオ(Diageo)

24.メリディアム(Meridiam)

25.APL ロジスティクス

26.ロシュ(Roche)

27.Habib Bank Zurich Hong Kong

28.Paidy

29.シプラ(Cipla)

30.Teka